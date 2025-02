Dennis te Kloese neemt maatregel na stortvloed aan haatreacties van Feyenoord-fans op Instagram

Dennis te Kloese moet het momenteel ontgelden bij veel supporters van Feyenoord. De algemeen directeur van de Rotterdammers gaf vlak voor de Klassieker tegen Ajax (2-1 verlies) zijn jawoord aan het vertrek van Santiago Gimenez en moest daarna toezien hoe Feyenoord verloor in de Johan Cruijff ArenA. Te Kloese is mikpunt van haat op Instagram en neemt daarom een maatregel.

Feyenoord zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Fans nemen dat Te Kloese kwalijk. Het regent scheld- en haatcomments op de laatste post van de directeur, die in de periode van Arne Slot bij Feyenoord overigens nog razend populair was onder de aanhang.

Supporters van Feyenoord lijken met name woedend over het vertrek van sterspeler Gimenez, die voor minimaal 32 miljoen euro werd verkocht aan AC Milan.

Veel fans eisen het vertrek van Te Kloese en ook hoofdtrainer Brian Priske. De woorden 'wanbeleid' en 'wegwezen' vallen diverse keren, naast een hoop scheldwoorden en ziektes.

Te Kloese leek er maandag wel klaar mee en heeft besloten de reacties op al zijn posts uit te schakelen. De comments die de afgelopen dagen al gepost werden blijven wel staan en zijn dus nog steeds te lezen.