Dennis te Kloese gaat baan bij Feyenoord combineren met rol in ECA

Dinsdag, 5 september 2023 om 20:53 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:54

Dennis te Kloese neemt per direct de plek in van Edwin van der Sar bij de European Club Association (ECA). Dat meldt De Telegraaf. Het betreft de belangrijkste organisatie van voetbalclubs in Europa. Van der Sar bekleedde de functie van bestuurder van de ECA tien jaar lang voordat hij in mei aftrad.

Te Kloese blijft gewoon algemeen en technisch directeur van Feyenoord. De 49-jarige beleidsman combineert de baan bij de ECA met zijn werkzaamheden bij de regerend landskampioen. Vanuit PSV was er met algemeen directeur Marcel Brands als potentieel boegbeeld belangstelling voor de vrijgekomen positie in de ECA. “Maar in het circuit van Europese topclubs is het leiderschap en de kennis van Te Kloese zo sterk opgevallen, dat vanuit het bestuur van de ECA zelf rechtstreeks actie is ondernomen om de grote baas van Feyenoord binnen te halen”, schrijft Marcel van der Kraan.

De overige bestuurders bestaan uit afgevaardigden van onder meer Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Internazionale, Atlético Madrid en Arsenal. “Voor het Nederlandse voetbal is het belangrijk om een stem te hebben binnen de ECA, die als een onafhankelijke partij door zowel de UEFA als de FIFA wordt erkend. De ECA waakt over de belangen van de Europese clubs en Te Kloese zal dus niet alleen voor Feyenoord, maar ook voor de andere Eredivisie-clubs het beste bedingen. Exact zoals ook Van der Sar te werk ging”, legt Van der Kraan uit.

Te Kloese werkte gedurende zijn carrière jarenlang in het buitenland. Zo stond hij in verschillende functies aan het roer bij de Mexicaanse voetbalbond, terwijl hij tussen 2018 en 2021 de algemeen directeur was van Los Angeles Galaxy. De beleidsman volgde begin 2022 de opgestapte Mark Koevermans op bij Feyenoord. Te Kloese maakt veel indruk in de rol van algemeen directeur bij de Rotterdammers en fungeert sinds het wegvallen van Frank Arnesen ook als technisch directeur. Arne Slot en hij vormen een hecht team en dat betaalde zich vorig seizoen uit met het landskampioenschap.