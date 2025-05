Dennis te Kloese bevestigt poging van Feyenoord om deze speler naar Rotterdam te halen

Dennis te Kloese bevestigt dat Feyenoord Luciano Valente probeert los te weken bij FC Groningen. De 21-jarige spelmaker staat echter ook in de belangstelling van PSV en in mindere mate van Ajax. Ook buitenlandse ploegen houden zijn verrichtingen in de gaten, klonk het al eerder.

Feyenoord lijkt wel het meest concreet voor Valente, die deze week een rondleiding kreeg op trainingscomplex 1908 en daar sprak met onder anderen Robin van Persie. Voetbal International wist dinsdagmiddag te melden dat een bod van vier miljoen euro met één miljoen euro aan bonussen was afgewezen door Groningen.

De Trots van het Noorden heeft geen haast met de verkoop van Valente en zal hopen dat meer clubs zich melden, zodat de prijs opgedreven wordt. De middenvelder speelt deze zomer bovendien ook het EK met Jong Oranje, waar hij zichzelf nóg meer in de etalage kan spelen.

Te Kloese bevestigt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat Feyenoord zich hoopt te versterken met Valente. “We hebben inderdaad al een poging gewaagd, maar er is veel concurrentie”, aldus de algemeen directeur.

PSV, dat zich nog niet heeft gemeld, wil Valente nog een jaar stallen bij FC Groningen als het uiteindelijk een akkoord bereikt met de club. Of Valente daar zelf ook voor openstaat, is niet bekend. De tweevoudig international van Jong Oranje liet eerder al meermaals optekenen dat hij klaar is voor een stap naar de Nederlandse top.

Valente speelt sinds de zomer van 2014 voor Groningen en brak in 2022/23 door in de hoofdmacht. Dit seizoen kwam hij tot 33 optredens, waarin hij goed was voor twee goals en acht assists. Valente ligt nog tot medio 2028 vast bij Groningen en is volgens Transfermarkt 2,5 miljoen euro waard.