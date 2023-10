Dembélé voorkwam Barça-transfer van landgenoot, noemde hem ‘probleemgeval’

Maandag, 23 oktober 2023 om 11:30 • Bart DHanis • Laatste update: 11:34

Ousmane Dembélé heeft een transfer van Benjamin Pavard naar FC Barcelona in de weg gezeten, zo meldt de Spaanse journalist Javier Miquel in de podcast Barça Reservat van Catalunya Radio.

In de wintertransferperiode van het seizoen 2022/23 waren de Catalanen naarstig op zoek naar defensieve versterkingen. De clubleiding van Barcelona kwam uit bij Pavard, waarna Dembélé, die Pavard kent van het nationale elftal van Frankrijk, om zijn mening over Pavard werd gevraagd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Niet doen”, zo luidde het oordeel van de 26-jarige vleugelaanvaller. Volgens Dembélé is Pavard een conflictgevoelige speler, die voor problemen kan zorgen in de kleedkamer.

Barça volgde het advies van Dembélé op en besloot Pavard niet op te halen. Pavard bleef bij Bayern München en verkaste afgelopen zomer alsnog naar het buitenland: Internazionale pikte hem voor veertig miljoen euro op uit Zuid-Duitsland.

Pavard en Dembélé kennen elkaar dus van het nationale elftal van Frankrijk. Pavard kwam tot dusver 52 keer in actie voor les Bleus. Hij wist hierin vijf doelpunten te maken. Dembele droeg 39 keer het shirt van Frankrijk. Hij scoorde vier keer namens zijn land.

Als de transfer van Pavard wel doorgang had gevonden, hadden de twee Fransmannen echter niet lang samen gespeeld. Dembélé besloot afgelopen zomer de deur in Catalonië achter zich dicht te trekken voor een avontuur bij Paris Saint-Germain, dat vijftig miljoen euro voor hem betaalde.

Dat de voormalig speler van onder meer Borussia Dortmund Pavard beschuldigt van ‘het veroorzaken van problemen’ is ironisch. In 2020 verscheen hij regelmatig te laat op de training, omdat hij tot midden in de nacht spelletjes speelde op zijn PlayStation.