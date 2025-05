Degradatieschrik slaat toe bij Willem II na late domper tegen NEC

Willem II heeft zaterdagmiddag in de slotfase een mogelijk cruciale zege uit handen gegeven tegen NEC. Na het ontslag eerder deze week van hoofdtrainer Peter Maes kwam de ploeg van interim-coach Kristof Aelbrecht in Nijmegen op voorsprong dankzij een eigen goal van Calvin Verdonk. Willem II moest in de slotfase de pijnlijke gelijkmaker van Kento Shiogai slikken. De wedstrijd werd overschaduwd door een heftige botsing (hoofd tegen hoofd) tussen Dirk Proper en Koki Ogawa. Proper moest per brancard van het veld, maar maakt het naar omstandigheden goed.

In Stadion De Goffert was het zaterdagmiddag direct raak: Thilo Kehrer leverde in de eerste minuut een strakke voorzet af, waarna Jesse Bosch de bal via Calvin Verdonk ongelukkig in het NEC-doel zag verdwijnen: 0-1. De vroege tegentreffer zorgde voor frustratie bij het thuispubliek, dat al snel gefluit liet horen.

NEC krabbelde vervolgens langzaam op, met kansjes voor Ogawa en Van Crooij, maar echte dreiging bleef lang uit. Vlak voor rust werd het duel overschaduwd door een heftige botsing tussen twee NEC-spelers, Dirk Proper en Koki Ogawa, die met de hoofden tegen elkaar botsten.

Er ontstond even paniek in De Goffert. Beide teams vormden samen een cirkel om de slachtoffers, van wie Dirk Proper het zwaarst getroffen was. De middenvelder moest per brancard van het veld, maar maakt het naar omstandigheden goed, zo meldde de stadionspeaker. Proper is voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Ogawa speelde aanvankelijk verder, maar werd in de rust gewisseld.

Dirk Proper moest per brancard het veld verlaten. Tot overmaat van ramp werd het duel kort daarna opnieuw stilgelegd vanwege een medische noodsituatie op de tribune. Gelukkig kon de wedstrijd later worden hervat.

Trainer Rogier Meijer bracht in de rust meteen twee verse krachten in: Bryan Linssen en Sami Ouaissa. NEC kwam scherper uit de kleedkamer en creëerde direct kansen. Zo werd Didillon-Hödl getest door Ouaissa en kon invaller Shiogai in de rebound niet scoren. Ook Olden Larsen en Ogawa kregen kansen, maar mikten beiden over.

Daarna volgde een ongekend NEC-offensief. In de 71e minuut kopte Ouwejan op de lat, zes minuten later raakte Sano datzelfde aluminium met een vlammend schot uit de lucht. Intussen ergerden de fans zich aan wat zij als tijdrekken van Willem II beschouwden, terwijl Roefs aan de andere kant nog redding moest brengen op een schot van Fatah.

In de 83e minuut viel dan eindelijk de verdiende beloning voor NEC. Uit een scherp aangesneden vrije trap van Ouwejan kopte Kento Shiogai raak: 1-1. De Goffert ontplofte van opluchting en vreugde. In de slotfase probeerde NEC nog door te drukken, maar verder dan een gevaarlijk schot van Ouaissa kwamen de Nijmegenaren niet.

Willem II blijft zestiende en lijkt nu kansloos voor een veilige plek in de Eredivisie, waardoor de club zich waarschijnlijk moet opmaken voor deelname aan de Keuken Kampioen Play-Offs om degradatie. NEC speelt zich dankzij het behaalde punt officieus veilig en maakt zelfs nog kans op deelname aan de play-offs voor een Conference League-ticket.