Degradatie nabij voor Sheffield ondanks hoogtepunt Hamer: â€˜Geweldig afgerond!â€™

Degradatie nabij voor Sheffield ondanks hoogtepunt Hamer: ‘Geweldig afgerond!’

Sheffield United degradeert zo goed als zeker naar het Championship. De hekkensluiter van de Premier League vocht zaterdag voor misschien wel zijn laatste échte kans, maar verloor met 1-4 van concurrent Burnley. Gustavo Hamer maakte op fraaie wijze de 1-2, maar dat was dus niet genoeg. Sheffield staat laatste met 16 punten, terwijl Burnley nu 23 punten heeft. Burnley heeft op zijn beurt slechts drie punten minder dan het nu nog veilige Nottingham Forest, dat nog wel een duel tegoed heeft. Luton Town ging zaterdag ook met harde cijfers onderuit, tegen Brentford: 1-5.

De eerste helft was er één om snel te vergeten voor Sheffield, dat op 10 februari voor het laatst won en de punten dus bijzonder goed kon gebruiken. Het eveneens maar iets minder geplaagde Burnley stond tijdens de theepauze al met 0-2 voor.

Jacob Bruun Larsen opende de score in minuut 38. Het schot van de Deen leek erg houdbaar, maar bleek dat niet te zijn voor doelman Ivo Grbic: 0-1. De 0-2 volgde al twee minuten later. Vitinho gaf mee aan Lorenz Assignon, die zomaar kon doorlopen en afronden.

Vlak na rust bracht Hamer de spanning volledig terug in de wedstrijd. De in Brazilië geboren Nederlander kapte zijn directe tegenstander uit en vond de verre hoek met een geplaatst schot. Sky Sports-analist Tim Sherwood was onder de indruk van de treffer: "Hij laat zijn tegenstander op de grond zitten en krult de bal in de verre hoek. Geweldig afgerond!"

?????????????? ?????????? ?

De Nederlander schiet Sheffield United op heerlijke wijze terug de wedstrijd in: 1-2 ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 20, 2024

De vreugde om de treffer was echter maar van korte duur, daar Burnley vijf minuten later alweer op 1-3 kwam. Assignon liet opnieuw zien goed te kunnen dribbelen en legde af op Lyle Foster, voor wie het een koud kunstje was om de hoek te vinden.

Daar bleef het niet bij voor de ploeg van manager Vincent Kompany. De voormalig Rode Duivel stuurde Johann Berg Gudmundsson het veld in en dat bleek een prima keuze. Nog geen minuut na zijn invalbeurt krulde de ex-AZ'er raak in de verre hoek: 1-4.

Luton Town - Brentford 1-5

Tegelijkertijd met het duel van Sheffield nam Luton Town het in eigen huis op tegen Brentford. Luton staat achttiende, op één punt van Nottingham, en had dus uitstekende zaken kunnen doen in de strijd tegen degradatie. Dat gebeurde echter niet. Brentford won overtuigend met 1-5.

Grote man aan de kant van the Bees was Yoane Wissa. De Congolees tekende voor de 0-1 én 0-2. Na rust maakten Ethan Pinnock, Keane Lewis-Potter en Kevin Schade het karwei af. Brentford stijgt dankzij de zege naar plek veertien en is, met tien punten voorsprong op Luton en vier duels te gaan, zo goed als zeker van lijfsbehoud. Luke Berry tekende in blessuretijd nog wel voor de eretreffer.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties