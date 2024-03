Definitieve selectie Oranje: debuut Quinten Timber, ook Wijnaldum geselecteerd

Ronald Koeman heeft de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de oefenduels met Schotland en Duitsland. De bondscoach heeft besloten Quinten Timber op te nemen in de definitieve selectie. Georgino Wijnaldum keert na enige tijd juist terug bij Oranje.

Joshua Zirkzee en Frenkie de Jong waren twee van de namen die wegens een blessure al noodgedwongen afvielen. Ook Micky van de Ven moest bij Tottenham Hotspur geblesseerd afhaken en is dus niet opgenomen in de definitieve selectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De vierde en laatste afvaller is Nick Olij. Marco Bizot keert terug bij het Nederlands elftal en maakt het keeperstrio van Mark Flekken, Bart Verbruggen en hijzelf compleet.

De oefenwedstrijden staan beiden in het teken van voorbereiding op het EK, dat aankomende zomer in Duitsland van start gaat. 22 maart komt Schotland op bezoek, op 26 maart is Duitsland de tegenstander.

Op het EK moet Nederland in de poulefase zien af te rekenen met Frankrijk, Oostenrijk en de winnaar van de play-off A (Wales, Polen, Estlan of Finland). Als slotstuk voordat het EK begint speelt Oranje in juni nog twee vriendschappelijke interlands tegen Canada en IJsland.

Volledige selectie Oranje:

Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Marco Bizot (Stade Brest).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Stefan de Vrij (Inter).

Middenvelders: Mats Wieffer (Feyenoord), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Quinten Timber (Feyenoord), Tijjani Reijnders (AC Milan), Joey Veerman (PSV), Teun Koopmeiners (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq).

Aanvallers: Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Cody Gakpo (Liverpool), Brian Brobbey (Ajax), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig), Memphis Depay (Atlético Madrid).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties