Definitief: Kees van Wonderen bezig aan laatste weken als trainer van Schalke 04

Kees van Wonderen vertrekt na dit seizoen bij Schalke 04. Dat heeft de club uit Gelsenkirchen bevestigd. Het ontslag van Van Wonderen komt niet als een verrassing: zelf gaf de trainer een paar dagen geleden ook al aan na dit seizoen weg te gaan bij de huidige nummer dertien van de 2. Bundesliga.

“Het was, ook voor mij persoonlijk, geen makkelijke beslissing”, aldus technisch directeur Youri Mulder. “Maar we zijn tot overeenstemming gekomen dat de wegen van ons en Kees van Wonderen na dit seizoen scheiden.”

Zaterdag wist de voormalig trainer van Go Ahead Eagles en sc Heerenveen te stunten tegen koploper Hamburger SV met een 2-2 gelijkspel. Na afloop stond hij de pers te woord en liet de 56-jarige trainer ook al zelf weten na dit seizoen te gaan vertrekken.

“We hebben er nog niet zo over gesproken”, werd Van Wonderen door BILD geciteerd. “Maar het staat voor mij vast dat ik er na dit seizoen niet meer ben. Alle tekenen zijn er. Als we op dezelfde lijn zaten, zouden we beter communiceren. Maar dat is niet zo”, haalde Van Wonderen uit naar de clubleiding.

Hij legde uit waarom: “Ik wil hier blijven werken als we hetzelfde pad bewandelen. Dat is echter niet het geval. Als je op een pad loopt, moet je daarop blijven. En niet eerst naar links, dan naar rechts. Je moet een pad inslaan met een coach en daar moet je achter staan. En als dat niet lukt, is het beter als iemand anders dat pad bewandelt”, was Van Wonderen kritisch.

Het zat de voormalig profvoetballer dwars dat de clubleiding hem niet gesteund heeft richting de buitenwereld. “Als we zo'n wedstrijd spelen als in Regensburg (verlies tegen de hekkensluiter, red.), verwacht ik dat de clubleiding achter me gaat staan en zegt dat dat kan gebeuren.”

“Dat we samen doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen. Maar achter de schermen worden er twijfels uitgesproken. Ik vind dat niet goed. Ik vind dat teleurstellend. Schalke is een heel, heel grote en geweldige club, maar er is nog veel werk aan de winkel”, stelde Van Wonderen.

“Ik ben een heel open persoon. Ik ben wie ik ben. Ik wil hier met heel mijn hart mijn werk doen. Ik kan wel tegen kritiek, maar we moeten hier samen staan. En als dat niet zo is, of als je twijfelt, kun je beter andere wegen inslaan”, was Van Wonderen duidelijk. De Nederlander had nog een contract tot medio 2026 bij Schalke.