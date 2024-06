Deel van publiek komt met zeer verwerpelijke spreekkoren tijdens Spanje - Italië

Een deel van het publiek in de Veltins Arena laat zich donderdagavond van zijn slechtste kant zien. Tijdens de ontmoeting op het EK tussen Spanje en Italië is vanaf de tribunes duidelijk te horen dat er Ausländer raus! (vertaald: Buitenlanders eruit!) wordt geroepen.

Het is onduidelijk in welk vak de ‘supporters’ zitten die vanaf de tribunes in Gelsenkirchen de verwerpelijke leuzen scanderen. Meerdere gebruikers op X merken de spreekkoren op tijdens de wedstrijd.





“Ausländer raus”, zingt deel van het publiek bij #spaita — Wierd Duk ???? ??? (@wierdduk) June 20, 2024

An itibariyle Ispanya-Italya maçinda asiri sagcilarin söyledigi sarki olan “Ausländer Raus“ çaliyor. — erdem (@erdemyanikk) June 20, 2024

Warum wird die ganze zeit Ausländer raus gesungen ??? #EURo2024 — Dra. Müller (@DraMuller_) June 20, 2024

