Debuut van Klaassen bij Inter valt in het water ondanks goal van Dumfries

Woensdag, 27 september 2023 om 22:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:50

Internazionale is woensdagavond in eigen huis lelijk onderuit gegaan tegen Sassuolo. De thuisploeg kwam via een heerlijk doelpunt van Denzel Dumfries nog op voorsprong, maar moest met name door een uitblinkende Domenico Berardi zijn meerdere erkennen in de bezoekers. Davy Klaassen maakte vijf minuten voor tijd zijn debuut namens i Nerazzurri.

Internazionale - Sassuolo 1-2

De ploeg van Simone Inzaghi - met Dumfries in de basis en Stefan de Vrij en Klaassen op de bank - ging in eigen huis vol voor de zesde competitiezege op rij. Marcus Thuram kreeg in de openingsfase de kans om Inter op voorsprong te zetten, maar zag zijn inzet gestopt worden door Sassuolo-doelman Andrea Consigli. In hele grote problemen kwamen i Nerazzurri niet in het eerste bedrijf. Het ging de rust zelfs in met een voorsprong dankzij een heerlijke goal van Dumfries. De rechtsback kreeg een mislukte voorzet terug van Thuram, zocht zijn directe tegenstander op en schoot in de verre hoek binnen: 1-0.

?????????????????????????????????????? kan alles! Met z'n linker maakt hij de openingstreffer tegen Sassuolo ?? Het Giuseppe Meazza gaat losss ???#ZiggoSport #SerieA #InterSassuolo pic.twitter.com/oKEZT0vss1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 27, 2023

Ex-Feyenoorder Marcus Pedersen viel in de rust in bij de bezoekers en zag zijn ploeg tien minuten later op gelijke hoogte komen. Nedim Bajrami, die door Domenico Berardi in stelling werd gebracht, passeerde Inter-doelman Yann Sommer in de korte hoek en zette zijn ploeg daardoor naast Inter: 1-1. Berardi kwam ruim tien minuten later zelf op het scorebord na een goede individuele actie. De rechtsbuiten, die al acht opeenvolgende seizoenen voor Sassuolo speelt, liet Sommer kansloos met een beheerst schot: 1-2. De Vrij viel twintig minuten voor tijd in, terwijl Klaassen in de 85ste minuut zijn debuut maakte voor Inter. De Nederlanders konden echter niet voorkomen dat de thuisploeg de eerste competitienederlaag van het seizoen leed.

Napoli - Udinese 4-1

De thuisploeg schoot uit de startblokken en kreeg na elf minuten al een grote kans, die Piotr Zielinski echter om zeep werd geholpen. De Poolse middenvelder schoot van dichtbij hoog over het doel van Udinese-doelman Marco Silvestri. Heel lang hoefde Zielinski echter niet te treuren om die gemiste kans, daar hij ruim tien minuten later de score mocht openen vanaf de penaltystip. Dat was vrij opvallend te noemen, daar Osimhen afgelopen weekend nog zijn verantwoordelijkheid nam vanaf elf meter.

???????????????? ?? ??????????????! De een vindt de ander, en de ander maakt hem prachtig af ?? Napoli staat met ??-?? voor!#ZiggoSport #SerieA #NapoliUdinese pic.twitter.com/j3Xe8gyDfC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 27, 2023

De pijlsnelle spits miste en werd vervolgens door nota bene Napoli zelf bespot met die gemiste strafschop. Osimhen overweegt juridische stappen te ondernemen jegens zijn werkgever. Zielinski nam dit keer dus zijn verantwoordelijkheid en faalde niet: 1-0. Vijf minuten voor rust kwam Osimhen op het scorebord. De rechtspoot werd in stelling gebracht door Matteo Politano en schoof vervolgens rustig binnen: 2-0. Khvicha Kvaratskhelia nam een kwartier voor tijd de derde Napolitaanse treffer voor zijn rekening alvorens Lazar Samardzic vijf minuten later de aansluitingstreffer maakte namens Udinese: 3-1. Giovanni Simeone maakte nog geen minuut later een einde aan de hoop op een comeback van Udinese en zette de eindstand op het bord: 4-1.

