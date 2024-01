Debuut Mohamed Ihattaren op komst? Slavia Praag publiceert hoopvolle foto

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mohamed Ihattaren, die hard aan het trainen is om fit te raken.

Ihattaren wordt volledig meegenomen in het groepsproces bij Slavia Praag. Op foto's op Instagram is te zien dat de aanvallende middenvelder in de kleedkamer luistert naar instructies van trainer Jindrich Trpisovsky, die met zijn ploeg is begonnen aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De eerste competitiewedstrijd is op 11 februari thuis tegen Jablonec. Voor die tijd volgen nog enkele oefenduels.

Ihattaren (links) in de kleedkamer van Slavia Praag.

Ihattaren keerde eind 2023 terug in de voetballerij. Hij tekende een contract bij Slavia, dat hem tot het einde van het seizoen de kans geeft zich te bewijzen. De voormalig middenvelder van PSV en Ajax moet eerst fit zien te raken en liet al enkele keren via social media blijken daar hard mee bezig te zijn.

Ihattaren plaatste vorige week op Instagram een foto van Coach Nic, waarop hij bezig is met een krachttraining. De foto werd begeleid met een emoji van een zandloper. Het leek er sterk op dat Ihattaren trainde in Dubai, daar Coach Nic veel video’s plaatst uit de stad in de Verenigde Arabische Emiraten.

