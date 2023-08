Debutant Verbruggen onderuit tegen West Ham ondanks 78 procent balbezit

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 20:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:01

West Ham United mag zich in ieder geval voor even de nieuwe koploper van de Premier League noemen. De ploeg van manager David Moyes had slechts 22 procent balbezit, maar dat was voldoende om Brighton & Hove Albion met 1-3 te verslaan. James Ward-Prowse opende de score voor rust en na de onderbreking zorgden Jarrod Bowen en Michail Antonio voor het verschil. Premier League-debutant Bart Verbruggen zag Pascal Gross voor de 1-3 zorgen, maar dichterbij kwam Brighton niet.

Aan de kant van Brighton begonnen Joël Veltman en Jan Paul van Hecke, in tegenstelling tot Verbruggen, op de bank. Aan de kant van West Ham kreeg voormalig Ajacied Edson Álvarez een basisplaats toebedeeld. De Mexicaan zag dat Brighton de bal had, maar daar kochten the Seagulls niets voor. Sterker nog: Ward-Prowse zorgde in de negentiende minuut voor de openingstreffer. Adam Webster liet zich aan de zijlijn aftroeven door Antonio, die klaarlegde voor Ward-Prowse. De technicus gleed de bal vervolgens binnen: 0-1.

De 0-2 viel een kwartier na rust. Antonio stuurde Saïd Benrahma weg, die alle tijd en ruimte kreeg om een perfecte voorzet af te leveren. Bowen had bij de tweede paal een schitterende aanname in huis, waarna hij simpel kon afronden: 0-2. De doelpuntenmaker leverde daarna nog een assist af, doordat Antonio Verbruggen kansloos liet met een schot in de verre hoek: 0-3. Gross zorgde eveneens met een schot in de verre hoek voor de 1-3. Invaller Veltman en Evan Ferguson testten in de slotfase nog de reflexen van Alphonse Areola, die zijn klasse toonde met enkele fraaie reflexen.