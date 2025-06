Dean Huijsen laat teamgenoot Spanje vol verbijstering achter: 'Welke 19-jarige doet dat?'

Dean Huijsen staat pas op drie interlands in het shirt van Spanje. Desondanks maakt de pas twintigjarige centrumverdediger nu al grote indruk op zijn collega-internationals. ''Hij wordt nergens nerveus van'', zo klinkt het uit het Spaanse kamp.

Reservedoelman David Raya is in gesprek met Marca lovend over de door Real Madrid aangetrokken Huijsen. ''Welke negentienjarige schiet van 30 meter met zijn zwakkere voet? Bij zijn debuut nog wel.''

Huijsen debuteerde voor de nationale ploeg van Spanje in het tweeluik met het Nederlands elftal in de kwartfinale in de Nations League in maart. Enkele weken later vierde de voormalig verdediger van Bournemouth zijn twintigste verjaardag.

Raya ziet Huijsen als boegbeeld van een nieuwe generatie spelers. ''Tegenwoordig doen jonge spelers dit allemaal zo natuurlijk. Toen ik zeventien of achttien was, trainde je met het eerste elftal en was je stil. Je deed niets, je trainde gewoon. Je deed je best, maar bleef op de achtergrond.''

Xabi Alonso is blij dat hij met Real Madrid mag gaan samenwerken met Huijsen. ''Hij speelt met een volwassenheid die helemaal niet bij zijn leeftijd past. Voor ons is Dean geen ontdekking, want we wisten al waar hij toe in staat is.''

''We kenden zijn potentieel en hebben hem daarom naar Real Madrid gehaald. Het zegt alles over zijn kwaliteiten, want om voor deze club te spelen moet je van een buitengewoon niveau zijn'', aldus de nieuwe trainer van de Spaanse grootmacht, die 60 miljoen euro neerlegde voor de 1.97 meter lange verdediger.

Huijsen is met Spanje in voorbereiding op de finale van de Nations League, na de spectaculaire 5-4 zege op Frankrijk in de halve eindstrijd. Portugal is zondag in de Allianz Arena de opponent van de Europees kampioen.