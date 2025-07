Dean Huijsen krijgt wisselende kritieken van Spaanse kranten na Real Madrid - Juventus

Real Madrid heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de kwartfinale van het WK voor clubs bereikt. Dean Huijsen mocht wederom in de basis beginnen, maar over zijn prestaties zijn niet alle kranten het eens.

Real Madrid was in de eerste helft al de bovenliggende partij, maar zag Juventus-doelman Michele Di Gregorio telkens in de weg liggen. Ook Huijsen probeerde het in de eerste helft met een knappe volley van afstand. Hij zag echter eveneens de doelman keren.

Volgens de Spaanse tak van GOAL speelde de in Amsterdam geboren verdediger alweer een puike partij. Het medium geeft hem een 8 voor zijn optreden. “Weer een goede wedstrijd van hem. Won al zijn duels en verdeelde het spel goed.”

Mundo Deportivo is iets minder enthousiast over Huijsen ditmaal: “Hij probeerde de linies van de tegenstander open te breken met splijtende passes, maar dit lukte niet zo lekker. Een paar kleine foutjes, maar geen tegengoal.”

Football España is eveneens minder enthousiast dan GOAL over de prestaties van de voormalig speler van onder meer Juventus en Bournemouth en geeft hem een 7. “En dat dit keer tegen de club die hem twaalf maanden geleden verkocht…”

Het Engelse The Independent deelde eveneens cijfers uit na de achtste finale van het toernooi en heeft ook tot een 7 voor Huijsen besloten. “Verdedigend goed en ook in balbezit prima. Hij had eigenlijk weinig te doen.”

Huijsen kwam afgelopen maand voor vijftig miljoen euro over van Bournemouth en maakt sindsdien een prima indruk in de Spaanse hoofdstad. Ook uit het Spaanse elftal is hij niet meer weg te denken.