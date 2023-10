Dean Huijsen debuteert namens Juventus in gewonnen topper tegen AC Milan

Zondag, 22 oktober 2023 om 22:40 • Bart DHanis

Juventus heeft zondagavond een 0-1 overwinning geboekt op bezoek bij AC Milan. Manuel Locatelli nam het enige doelpunt voor zijn rekening. Dean Huijsen debuteerde in de hoofdmacht van Juventus, dat dankzij de overwinning stijgt naar de derde plek. Milan verzuimt de koppositie over te nemen en blijft tweede.

Na dertien minuten spelen kreeg Milan de eerste grote mogelijkheid. Rafael Leao gaf een voorzet op Olivier Giroud, die de bal aannam en uit een moeilijke hoek op het doel van Wojciech Szczesny knalde. De Poolse keeper kreeg zijn hand er nog tegenaan en voorkwam zo de 1-0.

Lang gebeurde er niks in San Siro, tot Adrien Rabiot na iets meer dan een half uur spelen werd weggestuurd door Filip Kostic. De Fransman haalde in een keer de trekker over, maar schoot net naast.

ROOD!! ??



'40 Thiaw gaat aan Moise Kean hangen en kan inrukken: Milan met 10 man ??#ZiggoSport #SerieA #MilanJuve pic.twitter.com/FewEhEdudc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 22, 2023

Juventus werd tegen het einde van de eerste helft sterker en leek na veertig minuten spelen op voorsprong te komen. Moise Kean ging op de doelman af, maar werd vervolgens neergelegd door Malick Thiaw. Thiaw kreeg hiervoor de rode kaart gepresenteerd.

Even later kreeg Kean de volgende reuzenkans om de openingstreffer te maken. De Italiaanse spits kon een voorzet van Kostic zo binnentikken en werd dit keer door niemand een strobreed in de weg gelegd. Kean tikte de bal echter van dichtbij naast en liet de kans onverzilverd.

In het tweede bedrijf wist Juventus het veldoverwicht ook uit te drukken in een doelpunt. Locatelli vuurde na een uur spelen van afstand op het vijandelijke doel en zag zijn poging via Milan-middenvelder Rade Krunic in het doel belanden: 0-1.

Na de 0-1 bracht Massimiliano Allegri Huijsen binnen de lijnen bij Juventus. Het was voor de in Amsterdam geboren verdediger zijn debuut in de hoofdmacht van la Vecchia Signora. Een slotoffensief van Milan bleef uit, waardoor Juventus gemakkelijk de overwinning binnen kon slepen.