De Zerbi hekelt scheidsrechterskorps: ‘Ik hou niet van 80 procent van arbiters'

Maandag, 13 november 2023 om 14:17 • Lars Capiau • Laatste update: 14:19

Roberto de Zerbi heeft geen hoge pet op van de arbitrage in Engeland. Op de persconferentie na afloop van het duel met Sheffield United (1-1) gaf de Italiaanse manager aan 'tachtig procent van de Engelse scheidsrechters' niet leuk te vinden.

Aanleiding voor die uitlating was de directe rode kaart van Mahmoud Dahoud. De Duitse middenvelder ging op de enkel van zijn directe tegenstander staan en arbiter John Brooks zag zich genoodzaakt een rode kaart te trekken.

De overtreding van Mahmoud Dahoud.

"Ik ga eerlijk en duidelijk zijn: ik vind tachtig procent van de Engelse scheidsrechters maar niks", windt de veelgeprezen trainer er tijdens het perspraatje geen doekjes om.

"Het is niks nieuws, maar ik hou niet van hun gedrag op het veld", was de Italiaan duidelijk. Hij benadrukte dat het volgens de regels misschien een rode kaart was, maar dat deze nooit gegeven had mogen worden.

"Als je de regels bekijkt is het een duidelijke rode kaart, maar ik heb zelf gevoetbald", legde De Zerbi uit. "Gezien de dynamiek van de situatie was het geen rode kaart."

"Engeland is het enige land waar je, als er een VAR is, niet zeker weet of de beslissing juist is. In andere landen weet je zeker dat de scheidsrechter honderd procent gelijk heeft. In Engeland is dat niet zo, dat kan ik niet begrijpen."

Brighton speelde met tien man uiteindelijk gelijk tegen Sheffield. Nadat Dahoud in minuut 69 kon inrukken kwam Sheffield via een eigen doelpunt van Adam Webster op gelijke hoogte. The Seagulls waren daarvoor de dominante ploeg en kwamen al in minuut zes op voorsprong, door een treffer van Simon Adingra.