Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor John de Wolf, die via Instagram Stories zijn frustraties over de verloren bekerwedstrijd tegen PSV de vrije loop laat.

De assistent-trainer van Feyenoord retweet na de 2-0 nederlaag tegen PSV in de halve finale van de TOTO KNVB Beker een filmpje van ESPN waarop is te zien dat De Wolf kort na het rustsignaal verhaal haalt bij arbiter Pol van Boekel. Boven de beelden plaatst de rechterhand van Brian Priske maar liefst tien emoji's van een clown.

De Wolf kwam naar Van Boekel toe vanwege de 1-0 van PSV. Johan Bakyoko passeerde Timon Wellenreuther, die direct zijn hand opstak vanwege vermeend hinderlijk buitenspel van Ismael Saibari. Erwin Blank, de videoscheidsrechter van dienst, vond dat de Marokkaans international niet hinderlijk buitenspel stond en keurde de treffer goed.

De assistent-coach van Feyenoord was dus niet te spreken over de beslissing van de arbitrage. De oud-verdediger stormde na het rustsignaal het veld op en sprak Van Boekel vermanend toe.

''De VAR moet dit zien. Ik ben echt heel benieuwd wat je er zelf van vindt als je de beelden ziet'', zei De Wolf tegen de leidsman van dienst. Beide ploegen gingen de kleedkamers in met een 1-0 stand.

Feyenoord probeerde het wel na rust, maar de gelijkmaker van de Rotterdammers bleef uit. Guus Til tilde de stand naar 2-0, waardoor PSV in de halve finale van de TOTO KNVB Beker staat. De loting voor de halve eindstrijd volgt vrijdag.