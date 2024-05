De winnaars van de Gouden Schilden 2023/24 zijn bekend: Roda JC hofleverancier

De winnaars van de Gouden Schilden in het Keuken Kampioen Divisie-seizoen 2023/24 zijn bekend. Vanaf 3 mei konden supporters, aanvoerders en trainers hun stem uitbrengen op de beste speler per categorie. Om in aanmerking te komen voor een Gouden Schild, moest de speler gedurende het seizoen een Bronzen Schild hebben gewonnen, zij het Beste Speler, Beste Keeper, Beste Talent en Beste Trainer. Daar komt nu ook de topscorer bij.

Beste Speler

Voor misschien wel de meest prestigieuze categorie van de vier kon het publiek kiezen tussen Walid Ould-Chikh van Roda JC, Martijn Kaars van Helmond Sport, Henk Veerman van ADO Den Haag en de winnaar van de vierde periode Romano Postema van FC Groningen

Het is de middenvelder van de Limburgers die zich trots de Speler van het Jaar mag noemen. Dit seizoen was Ould-Chikh de spil op het middenveld van Roda en dat onderstreepte hij met fraaie statistieken en dito spel. De 24-jarige spelmaker speelde 37 van de 38 KKD-duels en was daarin direct betrokken bij twintig doelpunten van zijn ploeg. Zelf vond Ould-Chikh twaalf keer het net, terwijl hij acht keer een doelpunt voorbereidde. Op de lijst met de meeste geslaagde dribbels hoeft de middenvelder ook maar drie spelers voor zich te laten (54 voltooide dribbels).

Beste Keeper

De vier genomineerde doelmannen waren Koen Bucker (Roda), Joshua Smits ( Willem II ), Hidde Jurjus (FC Groningen) en Luca Plogmann ( FC Dordrecht ). In deze categorie is de doelman van de kampioen, Willem II, de gelukkige winnaar geworden.

Smits kende met zijn werkgever een fantastische jaargang. Na twee seizoenen op het tweede niveau keert Willem II volgend seizoen als kampioen terug in de Eredivisie. Dat een sterk elftal begint met een sterke verdediging, wisten ze ook in Tilburg. De 31-jarige stond iedere speelminuut onder de lat bij de Tricolores en wist dit seizoen elf keer zijn doel schoon te houden.

Beste Talent

Bij de categorie van Beste Talent werd het er voor de supporters zeker niet makkelijk op gemaakt om hun stem uit te brengen. Het viertal Basar Önal (De Graafschap), Ringo Meerveld (Willem II), Shiloh ‘t Zand (Dordrecht) en Levi Smans (VVV-Venlo) kenden allen een seizoen van de absolute doorbraak en sierden het schakelkanaal op ESPN vrijwel wekelijks met mooie goals, puntgave assists of schitterende acties.

Feyenoord-huurling ‘t Zand maakte op zijn collega’s en de supporters echter de meeste indruk en wint daarmee de prijs van Talent van het Jaar. De Rotterdammer maakte in Dordrechtse dienst dit jaar furore, zoveel zelfs dat de Stadionclub onlangs besloot om zijn contract te verlengen. Gesteund door het samenwerkingsverband met Feyenoord ontpopten de Schapenkoppen zich dit seizoen als verrassing van de competitie met de vierde plaats. Een van de hoofdrolspelers was zeker ‘t Zand. De controlerende middenvelder kwam maar liefst 35 keer in actie en ondanks dat hij van nature geen doelpuntenmaker is, wist hij dit seizoen ook aanvallend een behoorlijke steen bij te dragen met elf goals en drie assists.

Beste Trainer

Het volledige trainersgilde dat in aanmerking kwam om de Gouden Schild te veroveren was afkomstig uit de uiteindelijke top vier van de competitie. Peter Maes (Willem II), Dick Lukkien (Groningen) en Michele Santoni (Dordrecht) grijpen allemaal naast de felbegeerde individuele prijs. Bas Sibum, trainer van Roda, is door de supporters, aanvoerders en collega-trainers verkozen tot Trainer van het Jaar.

Het zal een doekje voor het bloeden zijn voor Sibum, daar hij in de laatste twee speelrondes nog directe promotie naar de Eredivisie op het nippertje zag mislopen. Nu moet Sibum in de return met NAC in de nacompetitie (1-3 achterstand) nog alle zeilen bijzetten om door te stoten naar de volgende ronde. In Sibums eerste jaar als hoofdtrainer in het betaalde voetbal eindigde Roda op de derde plaats met 75 punten.

