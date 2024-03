De Vrij en Hartman verlaten trainingskamp van Nederlands elftal per direct

Stefan de Vrij en Quilindschy Hartman hebben het trainingskamp van het Nederlands elftal geblesseerd moeten verlaten. Dat wordt bevestigd via de officiële kanalen van Oranje. De 32-jarige verdediger van Inter zou een liesblessure hebben opgelopen, terwijl Hartman nog een blessure over heeft gehouden aan het duel van Feyenoord met sc Heerenveen.

Op X maakte Italiaans journalist Pasquale Guarro als eerste melding van de blessure van De Vrij. Die tweet werd gedeeld door Willem Haak. “Spierblessure voor Stefan de Vrij. Keert terug naar Inter”, voegt Haak daar onder meer aan toe.

“Raakt afgelopen seizoenen vaker net op belangrijke momenten geblesseerd. Al neem ik aan dat plek in EK-selectie zo niet in gevaar komt", vervolgt Haak. Het nieuws van de blessure werd vervolgens bevestigd door de KNVB.

In diezelfde bevestiging werd ook bekendgemaakt dat Quilindschy Hartman is afgehaakt. Eerder op donderdag werd al bekend dat de Feyenoorder door een blessure vrijdag niet kon meespelen tegen Schotland.

Het duel met Duitsland op dinsdag blijkt nu dus ook te vroeg gekomen. Om wat voor blessure het gaat in het geval van Hartman, is vooralsnog niet bekend.

Het zit bondscoach Ronald Koeman niet mee als het gaat om verdedigers. Eerder deze week werd al bekend dat Sven Botman – die nog deel uitmaakte van de voorselectie van Oranje – voorlopig geblesseerd is. De verdediger van Newcastle United heeft zijn kruisband gescheurd, en is daardoor ook niet beschikbaar voor het EK van aankomende zomer.

Vrijdag speelt Nederland een oefenwedstrijd tegen Schotland, in de Johan Cruijff ArenA. Dinsdag is vervolgens Duitsland de tegenstander, in Frankfurt am Main. Er worden geen vervangers van De Vrij en Hartman opgeroepen.

