De vijftien meest obscure momenten uit de carrière van Mario Balotelli

De naam van voormalig supertalent Mario Balotelli pronkte in het begin van zijn carrière bijna wekelijks op de Italiaanse en Engelse krantenkoppen. Helaas werden daarin vaker zijn gedragingen buiten de krijtlijnen opgeschreven dan zijn voetballende prestaties. Toch gaf het enfant terrible kleur aan de sport. Bij Adana Demirspor lijkt de Italiaan eindelijk zijn rust te hebben gevonden. Voetbalzone schrijft een artikel over de meest opmerkelijke momenten in de carrière van Balotelli.

Wie is Wilshere?

Mario Balotelli was niet alleen een lastpak. Aan het begin van zijn carrière lag de wereld aan zijn voeten. Als speler van Manchester City won de aanvaller in 2010 de Golden Boy Award, de prijs van meest getalenteerde voetballer onder 21 jaar georganiseerd door het Turijnse. Als tiener maakte de spits al veel indruk op de Italiaanse velden bij Inter en verdiende hij een stap naar het ambitieuze blauwe deel van Manchester.

Tweede op de lijst was Jack Wilshere. De destijds achttienjarige middenvelder kwam net uit de jeugdopleiding van Arsenal en werd een grote toekomst toegedicht, maar Super Mario had nog nooit van de naam Wilshere gehoord. Toen de speler op het podium gevraagd werd naar de Engelsman zei hij: “Wat is zijn naam? Wilshere? Nee, nooit van gehoord, maar de volgende keer dat ik tegen Arsenal speel ga ik hem in de gaten houden. Misschien kan ik hem de trofee laten zien om hem te laten herinneren wie de beste is.”

Rafael van der Vaart, Wayne Rooney, Cesc Fabregas en Sergio Aguero. Zomaar wat namen die ook beslag legden op de titel, maar volgens de Italiaan met Afrikaanse roots was alleen Lionel Messi ‘een beetje’ beter. De toon is gezet.

Een onderonsje tussen Balotelli en Roman Weidenfeller

Verkeersboetes en ongelukken

Balotelli heeft een lastige jeugd moeten doorstaan. Barwuah, zoals hij geboren werd, zag het levenslicht te midden van een arm Ghanees immigrantengezin in Palermo. Daarnaast kende de jongeling in zijn jeugd nogal wat gezondheidsproblemen. In 1993, toen de kleine Mario net zijn derde verjaardag had gevierd, werd hij afgestaan voor adoptie.

Balotelli had wel wat moeite met de plotselinge rijkdom van een voetballer. Hij kocht dure auto’s, accessoires en kleding, maar echt verantwoord kon hij niet omgaan met het geld. Zo reed hij ooit een peperdure Audi A8 in de prak, onderweg naar het trainingsveld van the Citizens. Toen de politie ter plaatse de kofferbak opende van Balotelli troffen ze zo’n tienduizend euro aan. Op de vraag waarom hij zoveel geld los liet slingeren in zijn auto, reageerde hij kalmpjes: “Omdat ik rijk ben.”

Balotelli bleef in het vervolg de nodige aanvaringen met de plaatselijke autoriteiten houden. Zijn Maserati zou zo’n dertig keer in beslag genomen zijn en in totaal wordt geschat dat hij zo’n twintigduizend euro aan parkeerboetes heeft verzameld.

Een postbode juicht ook niet

Een van de hoogtepunten van Balotelli’s sportieve carrière vond plaats op het EK van 2012. Italië was in de halve finale van het eindtoernooi met 1-2 te sterk voor Duitsland en Balotelli maakte beide treffers namens de. Vooral de tweede treffer was een plaatje. Met een onberispelijk hard schot liet hij Manuel Neuer kansloos, waarna hij de goal op een karakteristieke wijze ‘vierde’. Hij trok zijn shirt uit en nam een bodybuilder pose aan. Na afloop waren er vragen waarom Balotelli niet als een gek uit zijn dak ging na zo’n belangrijk doelpunt.

“Ik doe gewoon mijn werk. Wanneer de postbode een brief door de brievenbus gooit juicht hij ook niet”, verklaarde Balotelli. Het valt nog te bezien hoeveel postbodes hun shirt uittrekken na het afleveren van een brief.

Balotelli: "When I score, I don't celebrate because it's my job. When a postman delivers letters, does he celebrate? #class — BettingOdds (@BettingOddsUK) June 27, 2012

Dartpijltjes

Balotelli verveelde zich ooit op het trainingscomplex van Man City en wanneer de aanvaller zich verveelt kun je als jeugdspeler beter niet in de buurt zijn. De spelers van de Engelse grootmacht trainden twee keer die dag en tussen beide trainingen moesten de spelers tijd doden. De meeste spelers gaan dan kaarten of spelen videospelletjes, maar Balotelli niet.

Terwijl het jeugdteam van the Sky Blues aan het trainen was keek Balotelli vanuit het raam toe, toen hij zich een onschuldig grapje in zijn hoofd haalde. Zo dacht de hoofdrolspeler zelf in ieder geval. Vanuit het raam gooide hij dartpijltjes naar de jeugdspelers, gelukkig raakte er geen speler gewond, maar Man City was ‘not amused’. De Italiaan kreeg een boete.

De relatie met Mourinho

Succestrainer José Mourinho vertelde ooit dat hij een boek van 200 pagina’s kan schrijven over de ervaringen die hij heeft met Balotelli. Voor dit verhaal reizen we terug in de tijd naar zijn Inter-periode. Met die ploeg kwam hij in het seizoen 2009/10 uit in de Champions League, die Inter uiteindelijk zou winnen. In de groepsfase zat Inter met onder andere het Russische Rubin Kazan.

Inter kende een spitsenprobleem op dat moment en op Balotelli na had Mourinho geen andere spits tot zijn beschikking. In de eerste helft pakte Balotelli geel en Mourinho besloot met zijn reputatie veertien van de vijftien minuten rust op Balotelli in te praten niets geks te doen. “Wanneer iemand je provoceert, doe je niets, raak niemand aan”, dat waren de wijze woorden van Mourinho. In minuut zestig gebeurde hetgeen waar de Portugees al bang voor was. Balotelli kreeg rood.

L'anecdote de Mourinho sur Balotelli lors d'un match de l'Inter Milan sur la pelouse du Rubin Kazan en Ligue des Champions le 29 septembre 2009 pic.twitter.com/Apcb0MdOpy — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) April 1, 2023

De relatie met Mancini I

Roberto Mancini en Balotelli zullen nooit dikke vrienden worden. De landgenoten vlogen elkaar constant in de haren, maar ondanks dat haalde de oefenmeester hem wel naar Engeland. De trainer was al bekend met Balotelli bij Inter, daar de trainer en speler samenwerkten, maar in Engeland begon de relatie te schuren.

In 2010/11 speelde Manchester City in de Europa League tegen Dinamo Kiev. De heenwedstrijd in Oekraïne ging met 2-0 verloren en in het Etihad Stadium kwam de ploeg niet verder dan 1-0. Balotelli pakt in de thuiswedstrijd na 36 minuten een domme rode kaart waardoor Mancini zijn kalmte verliest. Na de wedstrijd gooit de trainer uit woede een koffer naar Balotelli.

Enkele weken daarna ging het op het trainingsveld in Manchester opnieuw fout. De speler en trainer raakten in een opstootje verwikkeld nadat Balotelli een grove charge op een teamgenoot maakte.

De relatie met Mancini II

Dan moet een van de bekendste clips uit de voetballende carrière van Balotelli nog komen. In de zomer van 2011 bereiden de spelers van Manchester City zich voor in de Verenigde Staten op een uiterst succesvol seizoen. In een oefenwedstrijd tegen Los Angeles Galaxy verprutst de spits een kansrijke situatie om te scoren door laconiek met de hak de bal richting de goal te willen schieten. De bal ging naast en zorgde voor een razende Mancini langs de zijlijn. Op de beelden zien we hoe Balotelli nog verontwaardigd reageert op de wissel en de woede van de trainer.

Never forget when Mario Balotelli did this against LA Galaxy and then got immediately substituted ??



(via @MLS) pic.twitter.com/uJQWgRScOI — ESPN FC (@ESPNFC) April 29, 2020

De relatie met Mancini III

In het seizoen 2011/12 lijkt Manchester United af te stevenen op het kampioenschap. Zeker als Balotelli zich in de slotfase van het seizoen weer op een negatieve manier laat gelden. De spits kreeg weer rood na een onbesuisde charge op Alex Song, terwijl de spits al een gele kaart op zak had. In het Emirates Stadium van Arsenal verlorenen door het verlies groeide de achterstand op de aartsrivaal naar acht punten. Kampioenschap leek uit zicht.

Mancini was ziedend en vertelde de spits na afloop dat hij geen minuut meer zou spelen onder zijn hoede. Dit bleek een loze belofte, want in de iconische wedstrijd tegen Queens Park Rangers (3-2) gaf de Italiaanse voorhoedespeler de bal aan aanvalspartner Sergio Aguero, die in extremis Manchester City naar de landstitel schoot. De enige assist die Balotelli heeft gegeven in zijn tijd bij the Citizens.

Dankzij zijn assist wordt Manchester City kampioen

Vuurwerk

Balotelli zorgt voor vuurwerk in het veld, maar Balotelli en vuurwerk buiten het veld is geen fijne combinatie. In 2011 steekt een vriend van de Italiaan zijn badkamer in lichterlaaie op een feestje in zijn villa ter waarde van drie miljoen euro. Het resulteert in een bezoekje van de brandweer om middernacht en opnieuw een berisping van Mancini.

Dat verhaal is redelijk bekend, maar in 2021 deed voormalig ploeggenoot Micah Richards in een podcast van The Rest Is Football een extra duit in het zakje. De verdediger vertelde daarin dat Balotelli ooit door het huis van Richards rende met aangestoken vuurwerk in zijn hand.

Why always me?

Op dezelfde dag als het vuurwerkincident vindt het “Why Always Me” moment plaats. City speelt die dag bij de grote broer aan de andere kant van de stad en won met 1-6. Een nieuw tijdperk breekt aan waarin City steeds dominanter begint te worden en de buurman steeds meer problemen krijgt. Balotelli neemt zelf de 0-1 en 0-2 voor zijn rekening en juicht na de openingstreffer op deze fameuze wijze.

Ipad

In 2012 speelde Italië een interland tegen de Faeröereilanden. Bondscoach Cesare Prandelli liet de spits op de bank tot de 84ste minuut, waardoor Balotelli besloot zijn Ipad mee te nemen naar de reservebank. De Italiaanse voetbalbond liet het incident varen. Volgens toenmalig teammanager Gigi Riva was dat een onschuldige situatie dat bij iedere ploeg kan voorkomen.

Trampoline

Balotelli luistert ook niet altijd naar zijn moeder. Toen zijn moeder in Engeland op bezoek kwam, vond ze het de hoogste tijd dat de Italiaan een strijktafel zou aanschaffen. Ze stuurde haar zoon naar de dichtstbijzijnde winkel, maarkwam niet terug met een strijktafel.

Met een Vespa, een trampoline en een nieuw speelgoed racecircuit als buit kwam de in Palermo geboren aanvaller terug in zijn huis.

Luchtpistool

Balotelli speelt nog bij Inter wanneer hij voor de zoveelste keer met justitie in aanraking komt. De Italiaan was samen met zijn vrienden op het Piazza della Repubblica in Milaan aan het schieten met een luchtpistool. Het geluid van het geweer zorgde voor onrust bij omstanders en de politie werd ingelicht. Nadat de politie arriveerde op het plein waren ze verrast dat de dader de spits van debleek te zijn.

Vrouwengevangenis

Het hesje

In 2010 halen Mario en zijn drie jaar jongere broertje Enock het idee in hun hoofd om de vrouwengevangenis van Brescia te bestormen. Volgens Mario zelf stond de poort van de gevangenis open en waren ze wel geïnteresseerd in hoe een vrouwengevangenis er van binnen uit zou zijn. De bewakers hadden weinig trek in een bezoekje van de broertjes Balotelli en na een half uur verhoor werd het tweetal weer vrijgelaten en nadrukkelijk verzocht niet nog een keer zo’n frats uit te halen.Het incident van het hesje kan uiteraard niet ontbreken wanneer we over de vijftien meest obscure momenten uit zijn carrière praten. In 2011 krijgt de Italiaan de simpele taak van een assistent-trainer om een hesje over zijn hoofd te trekken voor een partijvorm. Hoewel het geen lastige taak lijkt te zijn, heeft de aanvaller toch de nodige moeite met het aantrekken van het hesje.

Never forget when Mario Balotelli got angry at a bib ?? pic.twitter.com/CKbUilvpN3 — Football Daily (@footballdaily) October 12, 2019



Na een lange carrière die hem bracht langs AC Lumezzane, Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Olympique Marseille, Brescia, AC Monza, Adana Demirspor en het Zwitserse FC Sion is de Italiaan nu weer begonnen aan zijn tweede avontuur in Turkije bij Adana. Hoewel de speler af en toe nog in het nieuws komt door een fraai doelpunt, of wanneer hij zijn ploeggenoot uit woede slaat op de reservebank nadat hij gewisseld is, lijkt de vulkaan Balotelli rustiger dan ooit te zijn. Uit de schijnwerpers, maar veel mensen zullen vooral balen dat het toptalent nooit zijn potentieel heeft kunnen uitbetalen.

