De ultralinkse fans die een ‘Oekraïense nazi’ wegpestten

Maandag, 8 mei 2023 om 14:30 • Wessel Antes

De voetbalhistorie is er een waar al eeuwenlang aan gepend wordt. Vele verhalen over bijvoorbeeld clublegendes, onvergetelijke bekerzeges of historische titelraces blijven hangen, maar evenzoveel kronieken raken vergeten in de massa. In de rubriek Football Chronicles zorgt Voetbalzone ervoor dat de verhalen die een eeuwige plek in ons geheugen verdienen, die ook krijgen. Met dit keer het verhaal van Rayo Vallecano, dat bekendstaat om de extreemlinkse aanhang. In 2017 zorgden de ultra’s voor problemen, toen Rayo de Oekraïense spits Roman Zozulya huurde van Real Betis. Zozulya werd bestempeld als nazi-aanhanger en fascist en de extreemlinkse ultra’s van Rayo kwamen direct in actie.