De Toppers gaan shows niet verplaatsen: Ajax moet hopen op bekerwinst Feyenoord

De Toppers gaan hun concerten eind mei niet verplaatsen, zo heeft de manager van de zanggroep laten weten in De Telegraaf. De Toppers treden eind mei op in de Johan Cruijff ArenA, maar het is niet ondenkbaar dat Ajax op diezelfde data een reeks play-off-wedstrijden moet spelen.

Ajax verloor dankzij twee treffers van Ruben van Bommel zondagmiddag met 2-0 van AZ. Het gat met de nummer 4 AZ is daardoor weer toegenomen tot zes punten. Als Ajax vijfde wordt, moet de club play-offs spelen voor een Conference League-ticket.

Die wedstrijden worden allemaal afgewerkt eind mei, precies de periode wanneer De Toppers een concertreeks in de Johan Cruijff ArenA gepland hebben staan. “Schuiven met concerten gaat niet”, aldus manager Benno de Leeuw.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Leeuw licht toe: “Sterker nog, we zijn al met tientallen mensen bezig met de show. Het kan helemaal niet. De productie is daarvoor echt veel te groot.”

De manager van De Toppers neemt het Ajax weinig kwalijk. “Ik denk niet dat Ajax had verwacht dat ze niet bij de eerste vier zouden eindigen. Wie had deze situatie ooit verwacht?”

Ajax heeft nog elf wedstrijden om de zes punten in te lopen op AZ, maar de club moet oppassen dat het niet verder zakt op de ranglijst. Go Ahead Eagles staat zesde en heeft maar twee punten minder dan de Amsterdammers.

Feyenoord kan uitweg bieden

De situatie kan echter ook worden opgelost door aartsrivaal Feyenoord. Als de Rotterdammers beslag leggen op de TOTO KNVB Beker en Ajax weet de vijfde plaats te behouden, dan schuiven de Europese tickets een plekje door.

Ajax plaatst zich dan als nummer vijf van de Eredivisie voor de tweede voorrondes van de Europa League, terwijl de nummers zes tot en met negen dan onderling strijden voor een Conference League-ticket.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties