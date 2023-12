De top 15 beste transfers in Europa tot nu toe bevat twee Nederlanders

Met de jaarwisseling in aantocht is het een mooi moment om de grote zomerse clubaankopen tegen het licht te houden. Voetbalzone stelde in samenspraak met de collega's van GOAL (beide onderdeel van het concern Footballco) een top vijftien samen van de beste transfers van dit seizoen tot nu toe. Daarin is plek voor één speler uit de Eredivisie en in totaal twee Nederlanders.

15. Jerdy Schouten (voor 12 miljoen euro van Bologna naar PSV)

De beste zomeraankoop uit de Eredivisie tot nu toe werd gedaan door PSV. De Eindhovenaren telden naar verluidt twaalf miljoen euro neer voor de diensten van de controlerende middenvelder.

Schouten geldt als het slot op de deur in de zeer offensief ingestelde ploeg die Peter Bosz doorgaans het veld opstuurt. Schouten heeft inmiddels bewezen ook uitstekend in het centrum van de verdediging uit de voeten te kunnen.

14 Francesco Acerbi (voor 4 miljoen euro van Lazio naar Inter)

Nadat Acerbi vorig seizoen werd gehuurd van Lazio en Inter naar de finale van de Champions League hielp, besloten deom de verdediger deze zomer definitief te contracteren. Inter werd rijkelijk beloond voor die beslissing.

Ondanks dat hij midden dertig is, blijft Acerbi een van de meest dominante mandekkers in de Serie A. Zijn kalmte in het centrum van de verdediging is een belangrijke reden waarom Inter zo weinig tegendoelpunten krijgt (slechts zeven in zeventien competitieduels).

13. Loïs Openda (voor 38,5 miljoen euro van RC Lens naar RB Leipzig

Openda was deze zomer gewild op de transfermarkt, na 21 doelpunten te hebben gemaakt in de Ligue 1 voor RC Lens. De voormalig Vitessenaar had veel opties en koos uiteindelijk voor RB Leipzig, waar hij de naar Chelsea vertrokken Christopher Nkunku moet doen vergeten.

Openda is bezig aan een formidabel seizoen. In de Champions League maakte hij vier goals in zes groepsduels, in de Bundesliga staat hij al op elf goals na zestien optredens.

12. Guglielmo Vicario (voor 18,5 miljoen euro van Empol naar Tottenham Hotspur)

Tottenham Hotspur zal zijn handen dichtknijpen met Vicario, zeker nadat veel Premier League-rivalen afgelopen zomer minder succesvol waren bij het selecteren van een nieuwe doelman.

José Mourinho noemde Vicario zelfs 'de beste doelman ter wereld' nadat de coach vorig seizoen met AS Roma tegen Empoli speelde. Vicario begon met Tottenham weergaloos aan de Premier League, maar inmiddels zijn the Spurs wat weggezakt op de ranglijst.

11. James Maddison (voor 46,3 miljoen euro van Leicester City naar Tottenham Hotspur)

Vicario is niet de enige slimme zet die Tottenham deze zomer deed. Na de degradatie van Leicester City pikten de Londenaren Maddison op.

De nummer 10 past perfect in de nieuwe stijl van coach Ange Postecoglou. Maddison brengt extra creativiteit die met de verkoop van clubicoon Harry Kane juist kwijtgeraakt werd. Maddison produceerde drie doelpunten en zorgde voor vijf assists in zijn eerste elf Premier League-optredens.

10. Isco (van clubloos naar Real Betis)

Zes maanden lang leek het erop dat Isco's carrière voorbij zou zijn. Na een bitter vertrek halverwege het seizoen bij Sevilla kwam de geruchtenmachine rond zijn persoon al snel op gang, maar duurde het nog een half jaar voordat hij bij uitgerekend aartsrivaal en stadgenoot Real Betis tekende.

Die beslissing is voor beide partijen de juiste gebleken, aangezien Isco zijn sterrenstatus in LaLiga terug heeft. De nummer 10 miste amper een minuut voor los Verdiblancos en de ploeg van Manuel Pellegrini doet mee om Europees voetbal.

9. Declan Rice (voor 116,6 miljoen euro van West Ham United naar Arsenal)

Arsenal maakte van Rice de duurste clubaankoop aller tijden en nam daarmee een risico, maar de controlerende middenvelder betaalt het vertrouwen van Mikel Arteta meer dan terug.

Vanaf minuut één is Rice een rustpunt op het middenveld bij the Gunners. De Engelsman heeft daarnaast ook al een aantal belangrijke doelpunten gemaakt, waarvoor hij in eerste instantie niet eens opgesteld staat.

8 Sávio (door Troyes verhuurd aan Girona)

PSV had het verblijf van Sávio in Eindhoven graag verlengd, maar de City Football Group besloot anders. Troyes verhuurt het Braziliaanse talent op papier aan Girona, al zijn beide clubs onderdeel van het concern met vlaggenschip Manchester City.

Girona is dit seizoen, met Sávio standaard in de basis, een sensatie in LaLiga. De linksbuiten staat na achttien competitieduels op een verdienstelijk aantal van vier goals en vijf assists.

7. Alex Grimaldo (transfervrij van Benfica naar Bayer Leverkusen)

Sinds Xabi Alonso het roer overnam bij Bayer Leverkusen, heeft de club een enorme opmars ingezet. Het transfervrij binnenhalen van Grimaldo is een gouden zet gebleken.

De Spaanse vleugelspeler zorgt samen met zijn evenknie aan de andere kant (Jeremie Frimpong) voor veel opschudding in Duitsland. Na zestien wedstrijden in de Bundesliga staat de linkspoot al op zeven goals en zes assists.

6. Daley Blind (transfervrij van Bayern München naar Girona)

Girona haalde met Blind transfervrij een bak aan ervaring binnen. De linksbenige Oranje-international blijkt naadloos te passen in het systeem met drie centrumverdedigers, dat bovendien veelal gebaseerd is op balbezit.

Girona brengt de jaarwisseling door als gedeeld koploper met Real Madrid, al staan de Catalanen op basis van het onderling resultaat tweede in LaLiga. "Het is nog te vroeg om na te denken over de landstitel, maar we doen het ongelooflijk goed", zei Blind recent. De ex-verdediger van Ajax is verreweg de hoogst genoteerde Nederlander in de lijst van beste zomeraankopen tot nu toe.

5. Victor Boniface (voor 20,5 miljoen euro van Union Sint-Gillis naar Bayer Leverkusen

Boniface is het speerpunt in de aanval van de verrassende koploper van de Bundesliga. De spits speelt graag met zijn rug naar het doel, maar is ook in staat om achter de verdediging op te duiken en is bovendien een uitstekende afwerker.

Zijn snelle aanpassing aan de Bundesliga is verrassend te noemen, nadat hij afgelopen seizoen slechts negen goals maakte in de Belgische competitie. In Duitsland staat de Nigeriaanse spits, die meedoet aan de Afrika Cup, al op tien goals en zeven assists in zestien competitieduels.

4. Marcus Thuram (tansfervrij van Borussia Mönchengladbach naar Inter)

Na vier seizoenen bij Borussia Mönchengladbach werd Thuram in de zomer transfervrij binnengehaald door Inter. Dat werd in Italië direct gezien als een koopje, maar weinigen hadden verwacht dat de Fransman zo'n grote impact zou maken in Miliaan.

Na zijn eerste zestien optredens in de Serie A had Thuram zeven doelpunten en negen assists. Het laat zien hoe goed de spits in het systeem van Simone Inzaghi past. De synergie tussen Thuram en zijn aanvalspartner Lautaro Martínez lijkt zelfs nog groter dan die tussen laatstgenoemde en Romelu Lukaku was.

3. Serhou Guirassy (voor 9 miljoen euro van Stade Rennes naar VfB Stuttgart

Half Europa zal zich achter de oren krabben hoe ze Guirassy deze zomer over het hoofd konden zien. De spits van VfB Stuttgart is een van de grote revelaties in de Bundesliga en stond na vijf duels al op tien goals.

Een dijbeenblessure gooide wat roet in het eten, maar de Frans-Guineese spits staat na veertien duels zeer verdienstelijk op zeventien goals. De winterwindow wordt mogelijk interessant, aangezien Duitse media beweren dat Guirassy een afkoopsom van slechts 17,5 miljoen euro heeft in zijn contract.

2. Harry Kane (voor 95 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Bayern München)

Guirassy moet op de topscorerslijst van de Bundesliga één naam voor zich dulden: Harry Kane. De spits werd met hoge verwachtingen weggehaald bij zijn jeugdliefde Tottenham en maakt die volledig waar.

Zijn statistieken zijn krankzinnig te noemen. In de eerste seizoenshelft maakte Kane 21 goals in slechts 15 Bundesliga-wedstrijden en produceerde hij bovendien 5 assists. Daar kwamen nog eens vier goals en drie assists in de Champions League bij.

1. Jude Bellingham (voor 103 miljoen euro van Borussia Dortmund naar Real Madrid)

Wie het topvoetbal het afgelopen halfjaar enigszins heeft gevolgd, zal niet gek opkijken van wie de nummer één in deze lijst is. Jude Bellingham is werkelijk op waanzinnige wijze begonnen aan zijn gedroomde avontuur bij Real Madrid, dat meer dan honderd miljoen euro betaalde voor zijn diensten.

Sinds zijn aankomst in het Santiago Bernabéu heeft Bellingham voor een reeks iconische momenten gezorgd. De veelscorende middenvelder besliste onder meer el Clásico tegen FC Barcelona (1-2 winst) met twee goals, waaronder een afstandsschot in de blessuretijd van de tweede helft.

Bellingham speelt toch echt centraal op het middenveld, maar kan statistieken overleggen waar zelfs de bij Real Madrid vertrokken nummer 9 Karim Benzema niet altijd aan kwam: 17 goals en 5 assists in 21 officiële duels tot nu toe.

