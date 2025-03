De toekomst van het Nederlands elftal? 'Ik wil een keeper worden die schijt heeft aan alles'

Rome-Jayden Owusu-Oduro (20) beleeft momenteel zijn eerste seizoen als basiskeeper in de Eredivisie. De doelman van AZ en Jong Oranje werd onlangs door bondscoach Ronald Koeman genoemd in Studio Voetbal. Voetbalzone zocht Owusu-Oduro op in Zeist voor een uitgebreid gesprek.

Door Wessel Antes, Sydney Jordan en Jelle Kusters

Afgelopen zondag speelde Owusu-Oduro voor het eerst een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, het stadion in zijn geboortestad Amsterdam. “Het was een beladen wedstrijd, een mooie wedstrijd om te spelen. Iedereen kijkt.”

De wedstrijd tussen Ajax en AZ eindigde in een 2-2 gelijkspel. “Voor mij persoonlijk was het jammer, gezien mijn rol bij de tweede goal”, aldus de eerlijke Owusu-Oduro. “Het is lastig. Ik wil die bal verwerken en eigenlijk is naar de zijkant boksen altijd goed. Helaas stond daar nu een speler van Ajax.”

“Misschien had ik de bal moeten vasthouden of richting de andere kant moeten duwen, maar dat gaat zo snel... Als team hebben we goed gepresteerd, dus het is balen dat we niet met drie punten weg konden gaan”, aldus Owusu-Oduro.

Het moment speelt niet langer in het hoofd van Owusu-Oduro. “In de kleedkamer nog wel en tijdens de busreis terug naar huis ook, maar als je eenmaal thuis bent moet je dat loslaten. Daarna ging de focus weer op Jong Oranje.”

Koeman

Owusu-Oduro heeft dit seizoen genoeg mooie momenten achter de rug. “Ik heb veel mooie wedstrijden mogen keepen, vooral in de Europa League. Binnenkort gaan we de bekerfinale spelen, dus dat zijn best veel hoogtepunten voor een eerste seizoen.”

Imago

Dat de jonge Owusu-Oduro indruk maakt, bleek onlangs ook uit de woorden van Koeman. Te gast in Studio Voetbal werd de bondscoach gevraagd naar een aantal groeibriljanten die interessant zijn richting het WK van 2026.

Ook de naam van Owusu-Oduro viel. “Het is wel een jongen die we in de gaten houden. Komende zomer speelt Jong Oranje een EK, dus dan laten we bepaalde jongens nog even daar. Maar dit zijn zeker jongens die zich ontwikkelen en vanuit Jong Oranje een volgende stap kunnen zetten.”

Heeft Owusu-Oduro dit fragment gezien? “Nee, eigenlijk niet. Daar heb ik niets van meegekregen. Mooi om te horen. Ik krijg soms dingen doorgestuurd als analisten van ESPN iets zeggen, maar dit had ik niet gehoord in ieder geval.”

De geduldige Owusu-Oduro durft nog niet te dromen van een WK-deelname. “Natuurlijk zou dat mooi zijn, want het WK is het grootste podium. Maar ik focus me nu op het jeugd-EK van 2025.”

Imago

“Ik heb de laatste kwalificatiewedstrijden allemaal gespeeld, maar vorige interlandperiode viel ik direct geblesseerd uit. Dit is een nieuwe interlandperiode. Dat betekent nieuwe kansen voor iedereen. We gaan zien hoe dat gaat uitpakken”, aldus de Amsterdammer.

Owusu-Oduro weet goed naar welk niveau hij wil groeien. “Ik ben nog jong en onervaren, maar wil er staan in grote wedstrijden. Ik hoop een sterkhouder te worden bij AZ en een keeper die schijt heeft aan alles.”

Deze interlandperiode ziet Owusu-Oduro als een generale repetitie. “Iedereen had natuurlijk de focus op hun club, maar nu zijn we hier met z’n allen. De focus gaat op de twee komende wedstrijden, om ons zo optimaal voor te bereiden op het EK.”