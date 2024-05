De tienersensatie van Feyenoord die buiten Nederland nooit meer schitterde

De Eredivisie heeft sinds zijn oprichting in 1956 genoeg markante spelers gekend. Iedere speler heeft zijn eigen verhaal. In de loop der jaren zijn er in de Nederlandse competitie veel spelers geweest van wie veel werd verwacht, maar die het niet wisten waar te maken. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van gemiste kansen. Deze keer het verhaal van John Guidetti, de spits van Feyenoord die aan de lopende band scoorde in Nederland.

Door Lars Verhage

De uitfans van Feyenoord onderbreken in minuut 61 in het Rat Verlegh Stadion even het aanhoudende gezang. Verwachtingsvol werpen zij hun blikken op de zijlijn, waar Ronald Koeman een debutant klaarstoomt voor zijn invalbeurt. En niet zomaar een debutant, maar eentje afkomstig van Manchester City. Feyenoord heeft namelijk een krabbel gezet onder het tijdelijke contract van John Guidetti. Bij Feyenoord – en bij NAC Breda – maken ze gelijk kennis met de negentienjarige huurling. De Rotterdammers verdienen een strafschop en die wordt brutaal opgeëist door Guidetti. Aan bravoure geen gebrek. De toon is gezet.

Bijzondere jeugd

Op 15 april 1992 komt in Stockholm een kleine jongen ter wereld. Zijn naam is John Alberto Guidetti, bij wie voetbal al snel zijn leven verovert. Op slechts zesjarige leeftijd sluit hij aan in de jeugdopleiding van IF Brommapojkarna, waarvan de hoofdmacht actief is op het hoogste niveau in Zweden. Echter verandert zijn jeugd compleet in 2002, wanneer het gezin Guidetti verhuist naar Kenia. Zijn vader heeft daar een baan, maar dat houdt zoonlief niet tegen om door te gaan met voetballen. In het Afrikaanse land sluit hij aan bij Impala BrommaBoys in Nairobi.

Na vier jaar in Kenia te hebben gewoond, keert de geboren Scandinaviër terug naar Zweden. In Zweden gaat hij weer bij Brommapojkarna voetballen, waar hij op slechts vijftienjarige leeftijd zijn debuut maakt in het eerste. Het blijft bij twee korte invalbeurten, maar de internationale top heeft de jonge Zweed op de radar staan.

In april 2008 wordt bekend dat Manchester City een driejarig contract heeft klaarliggen voor Guidetti. De zestienjarige speler verkiest het Britse avontuur boven onder andere Inter en Ajax Cape Town, die ook verregaande interesse toonden in de spits.

De trainer van the Citizens op dat moment is een landgenoot van Guidetti: Sven-Göran Eriksson. Hij heeft meteen veel vertrouwen in zijn nieuwe pupil, die dat uitbetaalt met veel doelpunten in jeugdteams. Ook als jeugdspeler van Zweden liet de spits hele goede dingen zien. Mede dankzij zijn neusje voor de goal wist hij altijd belangrijk te zijn.

John Guidetti viert een doelpunt in zijn tijd bij Manchester City.

Verhuurperiodes en controversiële onderhandelingen

In 2010 keert Guidetti voor de tweede keer terug naar Brommapojkarna, ditmaal als huurling van Manchester City. Ondanks dat de Zweed tot slechts acht optredens komt, weet hij te imponeren. Hij komt tot drie doelpunten en evenveel assists, wat voor veel positiviteit zorgt rondom de spits. In Manchester zijn ze erg tevreden over de jonge speler, maar vinden ze hem nog niet rijp genoeg voor het eerste.

The Citizens besluiten om de Zweed voor een korte verhuurperiode naar Burnley te sturen. Deze duurde slechts één maand, waarin hij wel weet te scoren. Na overleg tussen Burnley en Manchester City keert Guidetti al na een maand terug, om uiteindelijk toegevoegd te worden aan de eerste selectie in Manchester. Daar beschikt hij echter over een aflopend contract.

In juni 2011 lijkt Guidetti te tekenen bij een Nederlandse ploeg, namelijk FC Twente. Voorzitter Joop Munsterman is in zijn nopjes met de jonge Zweed. Hij ziet in Guidetti de ideale spits voor in de toekomst, die zich wellicht al eerder kan gaan onderscheiden. De contracten zijn ondertekend, de medische keuring is geweest, de deal lijkt in kannen en kruiken.

Echter blijkt niets minder waar wanneer de spits op 9 juli ‘gewoon’ met Manchester City mee gaat tijdens het voorseizoen en zich niet meldt in Enschede. Tegelijkertijd wordt bekendgemaakt dat de Engelse grootmacht het contract bij Twente heeft afgekocht en de Zweed alsnog zelf een verbintenis heeft aangeboden. Hierdoor staat hij toch weer onder contract bij Manchester City.

Op de laatste dag van de zomerse transferwindow gaat Guidetti toch naar de Eredivisie. Hij wordt voor een jaar verhuurd aan Feyenoord, waar de spits al snel uitgroeit tot publiekslieveling. In zijn debuutwedstrijd tegen NAC is hij direct trefzeker vanaf de stip en in de wedstrijd erna tegen De Graafschap herhaalt de spits dat kunstje.

In december speelt hij namens Feyenoord tegen Twente, de club waarvoor hij eigenlijk enkele maanden eerder tekende. In deze wedstrijd scoort Guidetti een hattrick, zijn eerste in een serie van drie in opeenvolgende thuiswedstrijden. Zijn tweede hattrick is eentje die de mensen niet snel zullen vergeten.

Hij scoort driemaal in De Klassieker, waardoor Feyenoord zijn aartsrivaal Ajax met 4-2 verslaat. Al snel krijgt de Zweed, die in het shirt van de Rotterdammers daverende statistieken weet te noteren, de bijnaam 'Driedetti'. Echter krijgt de spits in april 2012 last van een virusinfectie aan zijn zenuwstelsel, waardoor zijn seizoen er vroegtijdig op zit. Wat hij dan nog niet weet, is dat deze virusinfectie het verdere verloop van zijn carrière zal bepalen.

Nooit meer de oude

Na zijn geweldige seizoen in Nederland zijn de verwachtingen bij terugkomst in Engeland groot. Toch moeten de fans even geduld hebben, aangezien Guidetti nog altijd herstellende is van zijn virusinfectie. Het herstel duurt steeds langer en langer, maar in de tussentijd laat Manchester City het vertrouwen in de spits zien door zijn contract te verlengen.

Gelukkig is er in januari 2014 eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Na bijna twee jaar te hebben gerevalideerd, maakt Guidetti dan eindelijk zijn Premier League-debuut. Dit doet hij in het shirt van Stoke City, de club aan wie hij verhuurd wordt. Een gelukkig huwelijk is het niet.

Het seizoen erop wordt de Zweed verhuurd aan Celtic. Hoewel hij in dienst van de Schotten regelmatig zijn goaltjes meepikt en goed voetbal laat zien, is het nog altijd niet de Guidetti uit zijn tijd bij Feyenoord. Manchester City ziet dit ook in en besluit het contract van de spits niet te verlengen. Hierna komt hij terecht in Spanje, waar hij tekent bij Celta de Vigo.

Heel af en toe zijn er vlagen te zien van de oude Guidetti, maar het wil simpelweg niet steevast lukken. Wel scoort hij in de uitwedstrijd tegen Ajax in de Europa League, waarna hij duidelijk naar het thuispubliek ‘Feyenoord!’ schreeuwt, iets wat niet gewaardeerd wordt in Amsterdam.

Ik heb mijn lipleesdiploma niet, maar schreeuwt Guidetti hier 'Feyenoord' Feyenoord!'? #ajacel pic.twitter.com/bJJV4BWdQ9 — Johan van Boven (@johanvanboven) November 3, 2016

Dienstverbanden bij Deportivo Alavés en Hannover 96 brengen ook niet het gehoopte succes, waarna Guidetti besluit terug te keren naar zijn land van herkomst. Hij tekent in 2022 een contract bij AIK, een topclub in Zweden. Het is uiteindelijk niet de carrière waar Guidetti op zal hebben gehoopt nadat hij op slechts negentienjarige leeftijd doorbrak in de Eredivisie. In interviews geeft hij dan ook aan dat de virusinfectie aan zijn zenuwstelsel hem uiteindelijk parten heeft gespeeld, waardoor helaas niemand ooit zal weten hoe goed Guidetti had kunnen worden.

