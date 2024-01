De Telegraaf ziet naast Diant Ramaj tóch nog twee andere uitblinkers bij Ajax

Kees Kist heeft als rapporteur drie Ajacieden gekozen in het Elftal van de Week van De Telegraaf. De uitverkiezing voor Diant Ramaj is vanwege zijn heldenrol tijdens de 2-3 zege op Go Ahead Eagles niet meer dan logisch. Ook zijn ploeggenoten Brian Brobbey en Jorrel Hato konden Kist echter opvallend genoeg bekoren.

Ajax wist zondagmiddag op fortuinlijke wijze zijn eerste competitiezege van 2024 te boeken. Treffers van Brian Brobbey, Benjamin Tahirovic en Devyne Rensch bleken uiteindelijk voldoende doordat de thuisploeg meerdere grote kansen om zeep hielp.

Ramaj werd de man van de wedstrijd met maar liefst tien (!) reddingen. Het hoogste aantal voor een Ajax-keeper sinds dit wordt gemeten (seizoen 2010/11).

Kist, die zelf 21 interlands voor het Nederlands elftal speelde, is lovend over de doelman van de Amsterdammers. “Die houdt gewoon Go Ahead Eagles op afstand, hè? Potverdorie. Met een normale keeper had Ajax verloren. Ik vind hem écht een goede keeper, met name door zijn reactiesnelheid. Hij heeft de situatie vaak ook al doorzien als het nog moet gebeuren en kan daarnaar handelen.”

Ajax moest in de Adelaarshorst slechts twee tegentreffers incasseren, maar de defensie oogde bij vlagen uiterst kwetsbaar. Toch heeft Hato een plekje in het Elftal van de Week van De Telegraaf weten te veroveren. “Hij is de toekomstige centrale verdediger van Oranje natuurlijk”, schrijft Kist. “Hato heeft zoveel overzicht, zoveel flair en kan ook ingrijpen als het moet, dat zag je ook tegen Go Ahead Eagles weer. Een heel complete verdediger.”

Ook Brobbey kan rekenen op een uitverkiezing. De spits van Ajax maakte vooral in de eerste helft een uitstekende indruk en was na een klein half uur spelen op aangeven van Steven Bergwijn verantwoordelijk voor de openingstreffer.

Kist heeft wel één puntje van kritiek. “Het enige nadeel aan Brobbey vind ik dat bozige. Hij loopt dan wat te ouwehoeren dat ze aan hem hangen en trekken, maar hij moet het héérlijk gaan vinden dat ze dat tegen hem nodig hebben! Accepteer dat met een glimlach: kom maar weer. Dan heb je die tegenstanders alleen maar meer beet. Hij is een jongen die keihard werkt, de goede mentaliteit heeft en bereid is om te sleuren, naar welke kant ook. Maar hier kan hij meer uit halen.”

Het volledige Elftal van de Week van De Telegraaf: Ramaj (Ajax); Kramer (GAE), Hancko (Feyenoord), Hato (Ajax), Kuipers (GAE); Schouten, Mattsson (NEC), Veerman; Edvardsen (GAE), De Jong (PSV), Brobbey (Ajax).

