De Telegraaf ziet in voormalig Feyenoord-ster de missing link bij Ajax

Maandag, 13 november 2023 om 16:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:41

Mike Verweij en Valentijn Driessen zouden Ajax aanraden om Jordy Clasie onmiddellijk binnen te halen, indien die kans zich voordoet. De journalisten van De Telegraaf zijn onder de indruk van de 32-jarige aanvoerder van AZ, die echter stevig vastligt in Alkmaar. "Dat is zo’n speler die Ajax mist op het middenveld en die Nederlands elftal-waardig is", zegt Driessen in de podcast Kick-off.

Ajax-trainer John van 't Schip gaf zondag na de teleurstellend weggegeven wedstrijd tegen Almere City FC te kennen dat zijn ploeg de geblesseerde Branco van den Boomen erg mist, omdat de selectie niet beschikt over een andere ervaren middenvelder.

"Het is ongelooflijk dat je nu als Ajax Branco van den Boomen mist", aldus Driessen, die niet onder de indruk is van de middenvelder. "Ajax staat nu twaalfde, en op dat niveau kan Van den Boomen wel mee."

Bij AZ zet Clasie al jaren de lijnen uit. "Ik vind Clasie véél beter dan Van den Boomen", vervolgt Driessen. "Ik vind Clasie absoluut Nederlands elftal-waardig, dat liet hij ook zien tegen Feyenoord (1-0 verlies, red.), en daarom heeft Ronald Koeman hem natuurlijk ook gebeld."

Clasie liet Koeman weten niet meer beschikbaar te zijn voor Oranje, omdat hij de interlandperiodes gebruikt om fysiek te herstellen. "Ik merk dat ik dat nodig heb", zei Clasie voor de camera bij ESPN.

Zowel Verweij als Driessen zou Clasie een hele goede aanwinst vinden voor Ajax. "Het probleem is alleen, hij heeft net bijgetekend", weet Driessen. Clasie tekende op 5 augustus een nieuw contract tot medio 2025.

"Je weet natuurlijk niet wat er in die contracten is opgenomen", haakt Verweij in. "Er zou in theorie een clausule in kunnen staan. Een clausule om nog één keer terug te keren in de top, indien die kans zich voordoet..."

Verweij acht de kans zelf echter klein. "Volgens mij sluit AZ dat soort clausules in het algemeen niet af, dan is hij volkomen onhaalbaar voor Ajax."

Clasie komt uit de jeugd van Feyenoord en groeide vanaf 2011 uit tot een van de dragende krachten. In 2015 maakte hij een toptransfer naar Southampton, dat vijftien miljoen euro neertelde. In 2019 maakte hij de transfervrije overstap naar AZ.