De Telegraaf ziet belangrijke aanwijzing voor toekomst van Heitinga bij Ajax

Vrijdag, 12 mei 2023 om 19:05 • Bart DHanis • Laatste update: 19:05

John Heitinga is bij Ajax alvast aan het voorsorteren op volgend seizoen, zo meldt Ajax-watcher Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Heitinga nam in januari het stokje over van Alfred Schreuder en is sindsdien interim-trainer in de Johan Cruijff ArenA. Of hij ook volgend seizoen aan het roer staat in Amsterdam, is vooralsnog onduidelijk.

Ondanks dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat Heitinga na de zomer de scepter zwaait bij Ajax, zou hij wel al bezig zijn met het voorbereiden van het komende seizoen. “Hij is heel erg bezig met het volgende seizoen. Hij is oefenwedstrijden aan het plannen, is bezig met de compositie van het elftal en is bezig met spelers”, liet Verweij weten in de podcast van De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Heitinga al druk bezig is met de komende voetbaljaargang, is volgens Verweij een signaal dat hij wellicht trainer van Ajax gaat blijven. “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze toch met hem doorgaan.” Valentijn Driessen zou dat op zijn beurt onlogisch vinden van Ajax. “Dan breng je dat toch naar buiten, dan zit die jongen veel lekkerder. Nu wordt Heitinga aan alle kanten beschadigd.”

Het is volgens Verweij ook goed mogelijk dat Heitinga volgend seizoen als assistent-trainer bij Ajax aan de slag gaat. “Het zou krankzinnig zijn om hem na afloop van de competitie weg te sturen. Dan komt hij nooit meer ergens als hoofdtrainer aan de bak. Het alternatief zou moeten zijn dat hij assistent wordt onder een buitenlandse trainer, maar dan moet hij daar zelf ook voor open staan."