Matheus heeft zondag bij zijn debuut voor Ajax 1 ook op Valentijn Driessen en Mike Verweij een uitstekende indruk achtergelaten. De journalisten van De Telegraaf verwachten dat Ajax de 32-jarige Braziliaanse keeper na het seizoen definitief zullen overnemen van Sporting Braga.

Ajax haalde Matheus bij het scheiden van de winterse transfermarkt op huurbasis binnen. De ervaren keeper debuteerde zondag tegen Go Ahead Eagles (2-0) als vervanger van de geblesseerde Remko Pasveer.

"Ik denk dat we de nieuwe keeper van Ajax 1 hebben gezien voor volgend seizoen", zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Het was een uitstekende keeper. Hij heeft de lengte (1,90 meter, red.) en de présence, het lef."

Driessen vindt Matheus 'een Ajax-keeper pur sang'. "Wat dat betreft is het goed dat Ajax een keeperstrainer hoofdtrainer heeft gemaakt. Je weet nu in ieder geval dat ze een goede keeper hebben aangetrokken."

"Ik vind het ongelooflijk dat Braga hem heeft laten gaan, maar dat heeft volgens mij te maken met de nieuwe eigenaar", aldus Driessen.

Matheus was jarenlang de eerste keeper van Braga en speelde in totaal 372 officiële wedstrijden voor de club. Matheus verloor in januari zijn plek onder de lat aan de 22-jarige Lukas Hornicek en mocht vertrekken.

Ajax huurt Matheus tot het eind van het seizoen. "Ajax heeft de mogelijkheid om hem voor 2,5 miljoen euro te kopen", voegt Mike Verweij toe. "Als je ziet dat Diant Ramaj voor vijf miljoen euro is verkocht (aan Borussia Dortmund, red.), dan is dit een koopje."