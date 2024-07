De Telegraaf noemt 2 Eredivisie-keepers die Mathew Ryan kunnen opvolgen bij AZ

De kans wordt steeds kleiner dat Mathew Ryan ook komend seizoen onder de lat staat bij AZ, zo schrijft De Telegraaf. De Australische doelman legde al twee contractvoorstellen naast zich neer en is komende maandag, per 1 juli, transfervrij. De 32-jarige Ryan kan zijn carrière vervolgen bij Derby County en lijkt AZ definitief achter zich te laten.

Volgens de ochtendkrant zit Ryan, 92-voudig international van Australië, in een zetel. “Met de mededeling dat hij niet onwelwillend tegenover een nieuwe verbintenis staat, gaf Ryan AZ-td Max Huiberts voorzichtige hoop. Of speelt de Aussie een spelletje? Inmiddels heeft Ryan al twee contractvoorstellen gekregen en evenzovele deadlines laten verstrijken. Derby County, terug in het Engelse Championship, heeft de rode loper uitgelegd voor de ex-keeper van Brighton & Hove Albion en Arsenal.”

AZ heeft met Hobie Verhulst (31) nog een ervaren keeper onder contract staan, maar hij lijkt zeker niet geschikt als eerste doelman. Peter Vindahl (26) vertrekt definitief naar Sparta Praag. Voor hem vangt AZ zo’n 1,5 miljoen euro.

Met Sem Westerveld (21), Daniël Deen (21), Rome-Jayden Owusu-Oduro (19) en Tristan Kuijsten (19) staan er een aantal jonge keepers klaar, maar journalist Steven Kooijman denkt dat AZ het nog niet aandurft met deze namen.

Eredivisie-keepers

Kooijman stelt dat de oplossing voor AZ dichterbij is dan het lijkt. “De club hoeft niet over de grens te kijken, want er lopen genoeg bekwame goalies rond in de Eredivisie, waar de keeperstombola aardig op drift begint te raken. Nick Olij (Sparta) en Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles) zouden bijvoorbeeld niet misstaan bij AZ.”

Volgens Kooijman is Olij aan de (te) dure kant voor AZ. De 28-jarige doelman moet Sparta zo’n 4 miljoen euro opleveren. De Lange zou een goedkopere optie zijn, daar zijn prijskaartje rond de 1,5 miljoen euro ligt.

De journalist concludeert dat AZ het liefst nog een jaar met Ryan doorgaat, om vervolgens Westerveld of Owusu-Oduro door te schuiven als eerste doelman. Laatstgenoemde stond afgelopen seizoen al zeven keer onder de lat in AZ 1.

