De Telegraaf noemt één persoon nóg schuldiger aan Ajax-crisis dan Mislintat

Zondag, 24 september 2023 om 23:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:12

De Telegraaf heeft Chief Sports Officer Maurits Hendriks aangewezen als hoofdschuldige voor de crisis waarin Ajax zich bevindt. Zondag bleek een gitzwarte dag voor de Amsterdammers. Nadat De Klassieker tegen Feyenoord hopeloos verliep – De Rotterdammers leidden met 0-3 en het duel werd definitief gestaakt wegens meermaals vuurwerk op het veld – werd diezelfde avond bekend dat Ajax directeur voetbalzaken Sven Mislintat de laan heeft uitgestuurd. De Telegraaf wijst naast Hendriks nog een reeks schuldigen aan voor de teloorgang van Ajax in de laatste jaren.

In de ogen van auteur Mike Verweij 'slaagde Hendriks erin zich in korte tijd gehaat te maken op De Toekomst vanwege zijn arrogante en dominante gedrag'. "Hoewel hij de laatste weken opvallend onzichtbaar is, treft de voormalige hockeyer de meeste blaam. De voormalige directeur van NOC*NSF schoof Sven Mislintat naar voren als directeur voetbalzaken en steunde de Duitser door dik en dun. Zelfs toen de kritiek hoorbaar werd dat de data-Duitser voor onbekende spelers veel te veel geld uittrok en te lange contracten uitdeelde."

Ook hoofdrolspeler Mislintat wordt, vanzelfsprekend, medeverantwoordelijk gehouden voor de malaise in de Johan Cruijff ArenA. "De voormalig scout van Arsenal en Borussia Dortmund en technisch directeur van VfB Stuttgart moet zichzelf meerdere keren in de arm hebben geknepen toen Ajax zich meldde of hij directeur voetbalzaken wilde worden. Nog meer verbaasd zal hij zijn geweest over het feit dat hij ondanks zijn magere cv direct de sleutel van de Amsterdamse kluis in handen kreeg." Ook de inmiddels opgestapte algemeen directeur Edwin van der Sar krijgt een verwijt, al wordt hij grotendeels buiten schot gehouden door De Telegraaf. De krant stelt dat hij zich door Hendriks 'liet overhalen om voor Mislintat te gaan', nadat de onderhandelingen met Liverpool-directeur en eerste keus Julian Ward niets opleverden.

De inmiddels door Pier Eringa opgevolgde RvC-voorzitter Leen Meijaard wordt als verantwoordelijke gezien voor het feit dat Ajax een jaar lang geen technisch directeur in huis had na het (gedwongen) vertrek van Marc Overmars. Interim-algemeen directeur Jan van Halst, normaliter lid van RvC, wordt verweten dat hij niet op de rem trapte toen Mislintat 'maar spelers van kleine clubs, zelfs op het tweede niveau in Engeland en Duitsland, voor veel te veel geld bleef aantrekken.' Ook Eringa wordt dat verweten. De oude bestuursraad van Ajax, onder leiding van de inmiddels vertrokken voorzitter Frank Eijken, wordt verweten dat die de controlerende taken jegens de RvC niet uitvoerde.

Over financieel directeur Susan Lenderink wordt gesteld dat zij instemde met de torenhoge uitgaven van de club, ook voor de aanstelling van Mislintat. Vorig seizoen gaf het duo Klaas-Jan Huntelaar - Gerry Hamstra ook een bedrag van meer dan 100 miljoen euro uit. Ook is er kritiek op trainer Maurice Steijn en diens zaakwaarnemer Rodger Linse, die volgens Verweij nooit hadden moeten instemmen met een constructie 'waarin Mislintat alle aankopen deed en de trainer zijn mond moest houden'. Tot slot is er ook harde kritiek op de harde kern van Ajax, de F-Side. "In plaats van een positieve bijdrage te leveren aan het herstel, duwen deze hooligans de club verder het moeras in."