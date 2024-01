De Telegraaf komt met meer nieuws over Ajax en transfervrije Anwar El Ghazi

Mike Verweij heeft aangegeven dat Anwar El Ghazi geen optie is voor Ajax. Dat meldt de journalist van De Telegraaf woensdag op X. Eerder op de dag werd de transfervrije vleugelspeler door Bart Sanders van de doorgaans betrouwbare Pantelic Podcast aan de Amsterdammers gelinkt.

“El Ghazi heeft zich bij Ajax gemeld om daar een paar maanden te gaan spelen”, meldde Sanders eerder op de dag met overtuiging. De supporter zelf ziet een terugkeer van de rechtspoot wel zitten. “Als je nu Jaydon Banel moet inbrengen als rechtsbuiten, kan je beter El Ghazi brengen. Je wordt er alleen maar sterker van.”

Volgens Verweij hoeven de Ajax-fans voorlopig niet te rekenen op een terugkeer van El Ghazi, die tussen de zomer van 2013 en begin 2017 al onder contract stond in de hoofdstad. "Anwar El Ghazi is geen optie voor Ajax", luidt het duidelijke bericht van Verweij.

Afgelopen week deelde de aanvaller nog beelden op social media. El Ghazi werkt samen met de eveneens clubloze Jean-Paul Boëtius aan zijn fitheid. Hoewel El Ghazi dit seizoen al in actie kwam namens PSV en Mainz, melden bronnen rondom de speler zelf dat hij in aanmerking komt voor dispensatie van de FIFA. Daardoor zou hij in theorie per direct aan de slag kunnen in de Johan Cruijff ArenA, maar dat gaat volgens Verweij sowieso niet gebeuren.

Ajax gaat donderdag naar alle waarschijnlijkheid een zeer drukke slotdag op de transfermarkt tegemoet. Dinsdag werd al duidelijk dat aanvoerder Steven Bergwijn interesse geniet van Bayern München, waar hij geldt als 'Plan B' voor het geval de club er niet in slaagt om Bryan Zaragoza eerder naar München te halen.

Komende zomer komt de 22-jarige Zaragoza van Granada over naar de Allianz Arena, maar voor een vervroegde transfer verlangt zijn club een extra vergoeding. Der Rekordmeister is echter niet van plan om veel meer dan de afgesproken 15 miljoen euro over te maken naar Granada en ziet in Zaragoza sowieso meer een versterking voor de toekomst.

Bayern zoekt naar versterking op de flanken, daar Serge Gnabry en Kingsley Coman met blessures kampen en meerdere weken aan de kant staan. Dinsdag bracht ESPN het nieuws dat Bergwijn in de belangstelling staat van Bayern en dat nieuws is inmiddels bevestigd door Nathan van Kooperen, de zaakwaarnemer van Bergwijn. Of het daadwerkelijk van een transfer komt, valt nog te bezien.

Gezien de geluiden rondom een mogelijke transfer van Bergwijn werd de naam van El Ghazi genoemd in de Pantelic Podcast, maar van een terugkeer lijkt deze winter hoe dan ook geen sprake te zijn. Ajax hoopt zich nog wél te versterken met Julian Rijkhoff, die volgens Voetbal International heel hard op weg is naar de Johan Cruijff ArenA. Van een definitief akkoord met Borussia Dortmund is echter nog geen sprake.

