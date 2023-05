De Telegraaf komt met meer details over aanblijven Slot bij Feyenoord

Donderdag, 25 mei 2023 om 10:10 • Wessel Antes • Laatste update: 10:45

Het contract van Arne Slot bij Feyenoord zal worden opgewaardeerd, zo meldt journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf. Daarnaast zullen zijn assistenten zoals verwacht langer aanblijven in De Kuip. De ochtendkrant spreekt over zware besprekingen die ertoe hebben geleid dat Feyenoord de kampioenenmaker in Rotterdam-Zuid heeft kunnen houden. Slot is momenteel al de best betaalde werknemer bij de Stadionclub, maar krijgt nu dus een flinke opwaardering van zijn tot medio 2025 lopende verbintenis.

The Telegraph, een doorgaans betrouwbare krant uit Londen, meldde eerder al dat Slot bij een langer verblijf bij Feyenoord er financieel flink op vooruit gaat. Het Engelse medium sprak zelfs over een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro voor de succesvolle oefenmeester, het hoogste salaris ooit voor een trainer in de Eredivisie. Dergelijke financiële details liggen donderdagochtend nog niet op straat. Duidelijk is wel dat Slot nog een jaar aanblijft in Rotterdam-Zuid.

Dat gaat Slot doen met dezelfde staf als tijdens het huidige kampioensjaar. Assistent-trainer Sipke Hulshoff ligt nog vast tot medio 2024, terwijl Slots rechterhand Marino Pusic tot 2025 vastligt. ‘Cultuurbewaker’ John de Wolf beschikt eveneens over een contract tot medio 2025. Of Robin van Persie, momenteel techniektrainer bij de Rotterdammers, een meer betrokken rol krijgt in de hoofdmacht is nog onduidelijk. Het clubicoon werd de afgelopen dagen namelijk gelinkt aan een hogere functie rondom het eerste elftal van Feyenoord. In zijn rol als techniektrainer ligt de linkspoot nog vast tot medio 2024.

Doordat Slot niet naar Londen vertrekt, ontstaan er ook direct vraagtekens rondom de toekomst van aanvoerder Orkun Kökçü. De 22-jarige international van Turkije ligt in De Kuip nog tot medio 2025 vast. Volgens 1908.nl was ook Kökçü in gesprek met Tottenham Hotspur, daar Slot zijn steunpilaar graag had willen meenemen de Premier League in. The Spurs zijn echter niet de enige club met interesse in Kökçü, daar de rechtspoot belangstelling geniet van diverse topclubs uit heel Europa. Het aanblijven van Slot biedt dus niet direct hoop voor een langer verblijf van Kökçü bij Feyenoord.