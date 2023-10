De Telegraaf: Hoofdscout Ajax had op slechts één zomeraanwinst inspraak

Donderdag, 19 oktober 2023 om 11:13 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:05

Kelvin de Lang, hoofdscout van Ajax, had bij slechts één zomeraankoop van de Amsterdammers inspraak. Dat onthult De Telegraaf donderdagochtend. Alleen bij het halen van Carlos Forbs heeft De Lang meebeslist met eindverantwoordelijke Sven Mislintat. Mede daarom moet het transferbeleid grondig worden herzien, vindt men in de Johan Cruijff ArenA.

De inmiddels ontslagen Mislintat haalde afgelopen zomer twaalf aankopen naar Amsterdam voor een totaalbedrag van 112 miljoen euro. Naast Forbs – die zelf 14 miljoen kostte – kwamen Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Gastón Ávila, Chuba Akpom, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk, Diant Ramaj, Anton Gaaei en Jakov Medic allen voor miljoenenbedragen naar de hoofdstad. Alleen de transfervrije Branco van den Boomen kostte niets.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nu blijkt dat De Lang alleen over de komst van Forbs heeft meebeslist. Dat terwijl De Lang nog vóór de bevestiging van Van den Boomen, de eerste transfer op 29 mei, zijn contract tekende bij Ajax. Daarom wil men de boel radicaal hervormen, weet De Telegraaf.

"Voor de transfers wordt een aparte directeur aangesteld", schrijft het dagblad. "Die zal korte lijnen hebben met de nieuwe, van Manchester City afkomstige hoofdscout Kelvin de Lang, die intern aangeeft op Carlos Forbs na geen enkele inspraak in de aankopen van Mislintat te hebben gehad."

"Verder keert oud-Ajacied John van ’t Schip terug als cultuurbewaker binnen de club en zegde Rafael van der Vaart als assistent-trainer noodgedwongen af wegens privéredenen." Van 't Schip treedt in dienst als technisch adviseur, een rol die hij nooit eerder vervulde. Hij gaat Klaas-Jan Huntelaar assisteren, die nu nog vooral verantwoordelijk is voor jeugdcontracten, maar door Mislintats congé een prominente rol in het aankoopbeleid zou kunnen krijgen.

Forbs: zeldzaam lichtpuntje?

Kenneth Perez was begin oktober nog zeer te spreken over Forbs. De analist noemde de negentienjarige vleugelaanvaller een zeldzaam lichtpuntje van dit Ajax en vergeleek hem zelfs met Thierry Henry. "Die snelheid kunnen ze in ieder geval niet van hem afnemen. Als je beter wordt met omhoogkijken, dan word je heel erg goed. Snelheid gaat vaak gepaard met een beetje blindheid, maar als dat niet zo is, dan word je als Thierry Henry", aldus Perez bij Dit was het Weekend.

Forbs maakte pas dit seizoen zijn debuut in het A-voetbal. Voor deze jaargang kwam de Portugees alleen nog maar uit voor jeugdelftallen van Manchester City. In diens Onder 21 werd hij afgelopen seizoen topscorer van de Premier League 2 met 21 goals in 24 wedstrijden. Voor Ajax staat de teller tot dusver op 10 wedstrijden, 1 goal en 2 assists.