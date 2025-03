De Telegraaf heeft een verklaring voor enorme blessuregolf bij Feyenoord

Feyenoord treedt dinsdagavond met een zwaar gehavende selectie aan in de return van de achtste finale van de Champions League tegen Inter. Valentijn Driessen heeft zijn oor te luister gelegd bij de Rotterdamse club en geeft een begin van een verklaring voor de enorme blessuregolf.

Feyenoord raakte in aanloop naar de kraker tegen Inter ook sterspeler Igor Paixão kwijt. De linksbuiten liep maandag op de training een bovenbeenblessure op. Het komt ter sprake in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "De rode draad was gevonden toch, van alle blessures?", aldus Mike Verweij. "Robin van Persie gaf aan dat ze een idee hebben waar het vandaan komt."

Driessen geeft een verklaring door middel van een metafoor. "Ik heb bij Feyenoord gehoord dat ze onder Brian Priske getraind hebben alsof ze de honderd meter moesten lopen, terwijl het de bedoeling was om de marathon te lopen."

"Voor een marathon train je heel anders dan voor de honderd meter. Dus er is gewoon niet goed getraind. Er is niet passend getraind, voor wat er gevraagd het eerste halfjaar."

Het is een regelrecht verwijt aan het adres van de ontslagen Priske. Dat komt niet uit de mond van Van Persie, benadrukt Verweij. "Het siert Van Persie wel dat hij niet afgeeft op zijn voorganger."

"Normaal gesproken kan je er vergif op innemen dat de nieuwe trainer dan zegt: 'Ik tref nu een selectie aan, die is niet fit, het moet allemaal veel beter.' Hij haalt niet uit naar zijn voorganger. Dat is wel chic", aldus Verweij. "Dat deed Francesco Farioli wel", lacht Driessen. "Dat was ook wel voor iedereen zichtbaar, dat de selectie van Ajax niet optimaal fit was."

Feyenoord moet dinsdag in Milaan de 0-2 achterstand van het heenduel zien goed te maken. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is gratis live te zien op Ziggo Sport.