De Telegraaf dicht Francesco Farioli een heel ander carrièrepad toe na zege Ajax op Almere City

Francesco Farioli werd dit weekend alweer de grote winnaar. Hij leidde zijn ploeg naar een uiterst moeizame zege op Almere City (0-1) en zag titelconcurrent PSV opnieuw verliezen van Go Ahead Eagles (3-2). Zodoende is het gat tussen koploper Ajax en nummer twee PSV vergroot tot acht punten.

En toch weigert de Italiaanse oefenmeester van een titel te spreken. Hij herhaalt steevast, na iedere wedstrijd, dat het behalen van Champions League-voetbal, een eindklassering bij de eerste twee dus, hét doel is van dit seizoen.

Het is een aparte gewaarwording, meent Mike Verweij, clubwatcher Ajax namens De Telegraaf. "Door de uitstekende resultaten die hij bij Ajax boekt en goed in de landstitel kunnen resulteren, lijkt de weg naar een prachtige trainerscarrière wagenwijd open te liggen voor Farioli", begint de journalist complimenteus.

"Maar mocht zijn voetbaltoekomst er onverhoopt toch anders uitzien, dan lonkt een carrière als politicus of acteur", vervolgt Verweij. Dat Farioli Champions League-voetbal als doel stelt, 'oogt als een toneelstukje voor de buitenwereld'.

"Het klinkt heel onwerkelijk, omdat de nummer 4 Feyenoord – met nog dertig punten te halen – tegen een achterstand van zestien punten aanhikt en nog een aantal lastige duels voor de boeg heeft", rekent Verweij uit.

Farioli zou bovendien wel eens een goede politicus kunnen zijn, zo grapte hij zelf na afloop van weer een gewonnen wedstrijd in de persruimte van het Yanmar Stadion van Almere City.

Femke Halsema zei eerder het Museumplein ter beschikking willen te stellen als Ajax de landstitel weet te veroveren. "Ik heb nooit over de burgemeester gesproken", reageert Farioli zondag. "Dat ze zo veel vertrouwen in ons heeft, is geweldig. Misschien heb ik een toekomst als politicus", besluit hij grappend.