De Telegraaf deelt uitslag van MRI-scan Brian Brobbey

Brian Brobbey heeft geen ernstige blessure overgehouden aan de training van woensdagochtend, zo maakt De Telegraaf bekend. De spits van Oranje verliet eerder de training, in eerste instantie werd vermoed door een voetblessure. Later werd duidelijk dat hamstringklachten de reden waren van het vroegtijdige uitvallen.

De KNVB wilde geen enkel risico nemen en onderzocht direct de hamstring van Brobbey. Er werd een MRI-scan gemaakt om een ernstige blessure uit te sluiten. Nu blijkt uit het onderzoek dat de spits ‘slechts’ kampt met een stijve hamstring.

Het is voor Oranje een fikse opluchting dat Brobbey geen serieuze blessure heeft overgehouden aan de training. Maandag vielen Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners allebei al af vanwege een blessure.

Bondscoach Ronald Koeman had de mogelijkheid om twee nieuwe spelers op te roepen, maar koos ervoor om maar één vervanger bij de selectie te halen: Ian Maatsen.

De 22-jarige spits moest de training van het Nederlands elftal in Wolfsburg woensdag vroegtijdig verlaten. Het was onduidelijk waar Brobbey last van had, al verliet de Ajacied al strompelend het veld en leek het te gaan om een voetblessure.

Een paar minuten voordat Brobbey de training verliet, vond er volgens de NOS een stevig duel plaats tussen de spits en Matthijs de Ligt. Hij greep daarna naar zijn voet.

Toch bleek de conclusie dat hij vanwege een voetblessure het veld verliet onjuist. Later maakte De Telegraaf duidelijk dat Brobbey zeker drie keer aan zijn hamstring voelde voordat hij ging douchen. Op de scan die volgde bleek dus niets ernstigs te zien.

