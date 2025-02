Mike Verweij blijft een dag na zijn aanvaring op de persconferentie van Ajax met Jordan Henderson bij zijn verhaal. De journalist van De Telegraaf stelt in de podcast Kick-off dat Henderson zondag na de wedstrijd tegen Feyenoord een 'onzinverhaal' ophing.

Henderson haalde uit naar de media en Verweij in het bijzonder, die 'leugens' over hem zouden hebben geschreven. Henderson stond afgelopen week plots in de nadrukkelijke belangstelling van AS Monaco. Volgens onder meer De Telegraaf probeerde de 34-jarige middenvelder een vertrek te forceren, maar volgens Henderson is daar niets van waar.

Verweij haalt in de podcast van zijn krant twee argumenten aan die door Henderson genoemd werden. "Wat heel opvallend is: Henderson ging ervan uit dat Ajax hem kwijt zou willen vanwege de financiële situatie van de club. Dat kan dat dat door een zaakwaarnemer is gezegd, van: 'Ajax is vast blij als jij weg kan, want je verdient 4,5 miljoen euro per jaar.'

"Maar in feite is dat een hele gekke redenatie. Dan moet je dus als Ajax 4,5 miljoen euro salaris besparen, terwijl je 60 miljoen euro op het spel zet - want dat hebben PSV en Feyenoord al ongeveer verdiend in de Champions League - door je aanvoerder in de winter te verkopen."

Het argument van Henderson over de financiële situatie van Ajax is volgens Verweij 'absolute onzin'. "Ajax heeft vanaf minuut één gezegd: er is geen sprake van een transfer. Het gaat niet gebeuren."

Verweij noemt nog iets dat volgens hem niet waar is. "Henderson heeft ook gezegd dat Ajax in onderhandeling is geweest. Ook dat is absolute onzin. Er is wel via een tussenpersoon nog een bod van twee miljoen euro op Henderson gekomen. Als je dat onderhandelen noemt, dat kan, maar Ajax heeft dat bod onmiddellijk in de prullenbak gegooid. Ajax heeft gezegd: 'Hij gaat niet weg.' Punt."

Donderdag was de leiding van Ajax volgens Verweij helemaal klaar met Henderson. "Er is zelfs tegen Henderson gezegd: 'Als het je niet bevalt, dan kom je op 5 februari maar terug. Dan ben jij gewoon nog Ajax-speler. Wij gaan niks ondertekenen waardoor jij weg kan bij Ajax.'"