De Telegraaf: Ajax-speler loopt knieblessure op, vrees voor kruisbandletsel

Het is de vraag of Gaston Ávila dit seizoen nog in actie komt voor Ajax. De verdediger heeft een knieblessure opgelopen en de medische staf vreest voor kruisbandletsel, zo meldt De Telegraaf. De blessure komt slecht uit voor Ávila, daar hij Ajax deze winter leek te gaan verlaten.

Vermoedelijk heeft Ávila de blessure vrijdag opgelopen tijdens de training van Ajax. Het is niet bekend wat de precieze ernst van de blessure is, al wordt door de medische staf van Ajax gevreesd voor kruisbandletsel.

De komende dagen moet blijken hoe erg de schade is aan de knie van Ávila, als Ajax extra medische tests afneemt. De kans bestaat zelfs dat de Argentijn zijn laatste wedstrijd in Amsterdamse dienst al heeft gespeeld.

Ávila wil zelf namelijk vertrekken bij Ajax. Hij maakte dit seizoen echter ook al minuten voor Royal Antwerp FC en volgens de reglementen van de FIFA mogen spelers tussen 1 juli en 30 juni voor maximaal twee clubs in actie komen.

Binnen Europa kan hij daardoor enkel terugkeren naar the Great Old óf een transfer maken naar een competitie die niet parallel loopt aan de Belgische of Nederlandse competitie. Ook behoort een vertrek naar een competitie buiten Europa, zoals het Midden-Oosten, Noord-Amerika of Zuid-Amerika, tot de mogelijkheden.

Ávila werd afgelopen zomer door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald, maar wist vooralsnog geen moment te imponeren. Vooral zijn optreden in de uitwedstrijd tegen PSV (5-2) was volgens velen schrijnend te noemen.

Deze winter werd de linksbenige verdediger al nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek. Ook werd hij bellend gespot op de reservebank tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Augsburg. Het contract van Ávila loopt nog door tot medio 2028.

Voor de Argentijn kan er zo al na acht wedstrijden een einde komen aan zijn avontuur in de Johan Cruijff ArenA. Ávila kwam afgelopen zomer voor ruim twaalf miljoen euro over van het Royal Antwerp van Marc Overmars.

