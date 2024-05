De Telegraaf: Ajax heeft tien miljoen euro klaarliggen voor één speler

Ajax maakt topprioriteit van het binnenhalen van een nieuwe rechtsbuiten, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De Amsterdammers zijn totaal ontevreden over Carlos Forbs en willen komende zomer een type-Antony aantrekken. "Er ligt tien miljoen euro voor op de plank", zegt Verweij in de podcast Kick-off.

Sven Mislintat overtuigde Ajax ervan om liefst veertien miljoen euro exclusief vijf miljoen euro aan bonussen neer te tellen voor Forbs. De van Manchester City overgekomen aanvaller had de nieuwe rechtsbuiten van Ajax moeten worden, maar komt op alle fronten tekort. Forbs werd in de pikorde voorbijgestreefd door Mika Godts en mag al maanden niet eens meer invallen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ajax wil op rechtsbuiten een type-Antony", zo begreep Verweij van bronnen rond Ajax. Antony werd door de Amsterdammers in de zomer van 2022 voor liefst 95 miljoen euro verkocht aan Manchester United. Op dit moment is Steven Berghuis de enige geschikte rechtsbuiten in de selectie, maar Ajax ziet voor laatstgenoemde liever een rol als nummer 10 weggelegd.

Ajax gaat op zoek naar een rechtsbuiten: 10 potentiële kandidaten op een rij

Voetbalzone zet tien kandidaten voor Ajax op een rijtje. Lees artikel

"Ajax kan één speler halen zonder eerst te verkopen", weet Verweij. Dat moet dus de nieuwe rechtsbuiten worden. "Daarvoor ligt tien miljoen euro op de plank."

Voor het overige zal technisch directeur Alex Kroes eerst moeten verkopen om aankopen te kunnen doen. "Probeer maar van deze spelers af te komen", zegt Verweij. "Het zijn spelers met contracten voor vijf jaar, behalve Branco van den Boomen. Hij kwam transfervrij en heeft vier jaar getekend."

Ajax houdt rekening met het vertrek van dragende krachten. Zo mag Steven Bergwijn voor het juiste bedrag vertrekken. "Ik denk dat alle spelers wel weg willen bij Ajax. De verwachting is gewoon niet dat Ajax het komend seizoen weer helemaal op de rit heeft. Het kan heel snel gaan, maar ik denk dat die spelers graag weg willen als ze de kans en een goede aanbieding krijgen."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties