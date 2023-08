‘De technisch directeur riep: ‘Ajax komt eraan, Ajax komt eraan!’’

Voor Sergio Padt staat donderdagavond een bijzondere wedstrijd op de planning. De doelman van Ludogorets speelt in de play-offs van de Europa League tegen Ajax, de club die hij als jeugdspeler zeven jaar diende. In Bulgarije wordt volop uitgekeken naar de komst van Ajax. "Voor mij is het speciaal, maar voor de club nog veel specialer", zo vertelt Padt in een interview met De Telegraaf. De wedstrijd in Razgrad begint donderdag om 20:00 uur en is live te zien bij RTL 7.

Ludogorets plaatste zich vorige week voor de play-offs door FC Astana met 5-1 te kloppen, nadat het duel in Kazachstan nog met 2-1 verloren was gegaan. "Nadat we Astana versloegen, zei de technisch directeur: ’Ajax komt hier, Ajax komt hier’", aldus Padt. "Iedereen vindt het prachtig dat een club met de historie van Ajax in Razgrad speelt." De 33-jarige doelman speelde de return tegen Astana niet mee. "Ik heb drie wedstrijden gemist door een blessure", legt Padt uit.

De voormalig keeper van FC Groningen laat niet het achterste van zijn tong zien als het gaat over de aard van zijn blessure. "Dat houd ik liever voor me", zegt Padt. Dat heeft niets met de privacywetgeving te maken. "Nee'", lacht hij. "Ze hoeven in Amsterdam niet alles te weten." Padt vindt het lastig om de kansenverhoudingen in te schatten. "Omdat Ajax deze zomer een behoorlijke metamorfose heeft ondergaan, maar vooral omdat er op ons spel geen peil is te trekken. Als we een goede dag hebben, kunnen we iedereen verslaan. Dat ondervond AS Roma vorig jaar." In de groepsfase van de Europa League won Ludogorets thuis met 2-1 van Roma.

Padt speelde acht seizoenen voor FC Groningen en vertrok in 2021 naar Bulgarije. Daarmee raakte de sluitpost uit beeld in Nederland. Een plek in Oranje heeft hij definitief uit zijn hoofd gezet. "Ik weet dat Justin Bijlow een blessure heeft, maar eerlijk gezegd heb ik die hoop wel opgegeven. Drie jaar geleden keepte ik nog in Nederland, waren er ook veel keepers geblesseerd en werd ik toch niet geselecteerd. Dus de hoop op Oranje heb ik laten varen." Padt speelde nooit een interland, maar zat wel bij drie wedstrijden op de bank bij Oranje. Dat was in 2017 onder Dick Advocaat.