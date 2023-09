‘De spelers van Ajax grappen over het Engels van trainer Maurice Steijn’

Woensdag, 6 september 2023 om 13:09 • Jordi Tomasowa

Valentijn Driessen stelt dat er momenteel sprake is van een taalbarrière bij Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf beweert dat enkele aankopen geen Engels spreken, terwijl er binnen de selectie gegrapt wordt over het Engels van trainer Maurice Steijn.

“Ik hoor dat er een groot taalprobleem is binnen die ploeg”, zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Onze vriend Sutalo spreekt nauwelijks een woord over de grens. Die Franse Georgiër (Georges Mikautadze, red.) spreekt Frans en Georgisch, voor de rest helemaal niks. De spelers grappen over het Engels van Maurice Steijn. Hij heeft geen Engels geleerd in Oxford.”

Driessen adviseert Steijn om vooral op de Nederlandse selectiespelers te bouwen. “Wat Maurice Steijn heel goed kan, is communiceren. Dat communiceren kan je veel beter met Nederlandse jongens, die hij voor zich kan winnen. Die buitenlandse jongens kan hij nauwelijks voor zich winnen, er is alleen al het taalprobleem. Hij moet zich vasthouden aan de Nederlandse jongens. Dat zijn de jongens die hem uiteindelijk redden. Niet jongens als Tahirovic, die Georgiër en Akpom.”

“Ik denk dat Maurice Steijn schijt moet hebben aan wie er allemaal gekocht zijn’, vervolgt Driessen. "Het motorblok moet bestaan uit Ajacieden. Dan zie ik Mika Godts invallen en denk ik: dat is een Ajax-speler. Taylor wordt op de bank gehouden. Het is toch typerend dat Jorrel Hato en Jay Gorter de uitblinkers waren tegen Fortuna Sittard. Ik vond dat Brobbey, voor de mogelijkheden die hij kreeg, het goed deed.”