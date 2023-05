De 6 spelers die in 2017 door Ronaldo getipt werden om de allerbeste te worden

Vrijdag, 26 mei 2023 om 10:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:11

Cristiano Ronaldo durfde in 2017 de voorspelling aan wie hem op zou volgen als beste speler ter wereld. Niet al zijn keuzes hebben kunnen voldoen aan zijn verwachtingen. De Portugese steraanvaller gaf destijds hoog op van Marco Asensio, Kylian Mbappé, Neymar, Ousmane Dembélé, Eden Hazard en Marcus Rashford.

Ronaldo beleefde in het seizoen 2016/2017 een uiterst succesvol jaar bij Real Madrid. Met de Koninklijke veroverde hij de titel in LaLiga en won hij de Champions League, terwijl hij goed was voor 42 doelpunten. Ook individueel viel hij na dit seizoen in de prijzen met winst van de Ballon d'Or en daarnaast riep de UEFA hem uit tot Speler van het Jaar. Tijdens een loting voor de Champions League werd Ronaldo destijds gevraagd welke spelers hij dacht dat hem ooit zouden kunnen overtreffen als 's werelds beste speler.

“In de volgende generatie spelers zijn er minstens tien met een zeer, zeer groot potentieel”, zei Ronaldo tegen journalisten. Asensio, Mbappé, Neymar, Dembele, Hazard en Rashford bijvoorbeeld. In 2017 leek het er echt op dat Asensio kon uitgroeien tot een van de beste spelers ter wereld. De vleugelaanvaller van Real werd tegen Juventus de op drie na jongste speler die in een Champions League-finale wist te scoren. Sindsdien is hij er echter niet in geslaagd om zich door te ontwikkelen. De inmiddels 27-jarige Asensio beschikt over een aflopend contract in het Santiago Bernabéu en wordt in Madrid al enkele seizoenen als ideale twaalfde man gebruikt.

Mbappé

De voorspelling van Ronaldo over Mbappé is juist wel volledig uitgekomen. De Fransman schitterde in 2016/17 als tiener bij AS Monaco en maakte in de zomer van 2017 op huurbasis de overstap naar Paris Saint-Germain, om een jaar later voor 180 miljoen euro definitief naar les Parisiens te verkassen. In 2018 schoot hij Frankrijk als negentienjarige naar de wereldtitel en op het WK 2022 in Qatar lukte het hem bijna om dit kunstje te herhalen.

Neymar

Ook van Neymar gaf Ronaldo destijds hoog op, echter is de Braziliaan er niet in geslaagd om dezelfde hoogtes te bereiken als Mbappé. Neymar werd gezien als degene die in de voetsporen van Ronaldo en Lionel Messi zou treden. Hij werd de afgelopen jaren alleen achtervolgd door controverse en de 31-jarige aanvaller lijkt over zijn hoogtepunt heen. PSG zou openstaan voor een vertrek. Eerder deze week meldde L'Équipe dat hij momenteel gesprekken met Manchester United voert over een transfer.

Dembélé

Dembélé maakte in 2017 enorme indruk bij Borussia Dortmund. Zoveel zelfs dat Barcelona besloot om 140 miljoen euro voor de Fransman neer te leggen. Mede door blessureleed is Dembélé er bij de Catalanen niet in geslaagd om een absolute sterspeler te worden. Dit seizoen liet hij bij vlagen weer wat van zijn klasse zien. Toch is het de vraag of Dembélé na komend seizoen nog steeds in het Spotify Camp Nou te bewonderen is.

Hazard

Hazard behoorde in 2018 tot de beste spelers ter wereld. Real nam hem een jaar later voor 115 miljoen euro over van Chelsea om Ronaldo te doen vergeten. Door blessures en zijn mindere vorm kwam hij niet verder dan 76 optredens. Dit seizoen staat de teller op slechts 392 speelminuten in het shirt van Real. De aanvaller strijkt bij de Koninklijke een jaarsalaris van veertien miljoen euro op en is daarmee de best betaalde speler in de selectie.

Rashford

Rashford maakte in 2017 net als Dembélé en Mbappé op jonge leeftijd indruk. De laatste jaren worstelde hij echter met zijn vorm. Ook door blessureleed kwam zijn ware potentie maar zelden tot uiting. Onder manager Erik ten Hag is de aanvaller dit seizoen echter helemaal opgebloeid bij Manchester United. In 54 officiële duels noteerde hij 30 goals en 11 assists. Mede door zijn scoringsdrift won United de EFL Cup en verzekerde het zich donderdag van minstens de vierde plaats in de Premier League, waarmee Champion League-voetbal komend seizoen is veiliggesteld.