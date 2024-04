De Speld noemt hilarische opvolger Van ‘t Schip: ’Voor de rest van z‘n leven’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een bericht van De Speld waarin de draak wordt gestoken met Ajax.

Het nieuws dat algemeen directeur Alex Kroes het veld moet ruimen bij Ajax kwam dinsdag als een donderslag bij heldere hemel. De vijftigjarige bestuurder werd twee weken na zijn eerste werkdag als algemeen directeur geschorst, met een definitief vertrek in het verschiet. Kroes zou met voorkennis hebben gehandeld in aandelen van Ajax.

Kroes werd gezien als de aangewezen man die na twee jaar een einde zou maken aan de sportieve malaise, maar de Amsterdammers moeten nu dus op zoek naar een nieuwe algemeen directeur.

De Speld heeft via Instagram de spot met Ajax gedreven. Het account, dat satirisch nieuws bedenkt, plaatst op zijn sportpagina de tekst: “Ajax is per direct teruggezet naar de Tweede Divisie, van de ArenA is na een reeks explosies niets meer over en Johan Cruijff is ontmaskerd als seriemoordenaar met 118 slachtoffers op zijn geweten. Kortom: het is tot nu toe een rustige dag voor de Amsterdammers.”

“Dat is ook weleens fijn”, erkent een Al Qaeda-strijder die kennelijk momenteel de leiding heeft bij de club. “Met alles wat er dit seizoen al is gebeurd, kunnen we de kans om even op adem te komen wel gebruiken. We moesten vanochtend een kleine crisis bezweren toen de UEFA bekendmaakte dat alle Europese prijzen van ons worden afgepakt, maar sindsdien is het business as usual.”

Ook hebben de Amsterdammers volgens het satirische De Speld een opvolger gevonden voor John van ‘t Schip, die na het seizoen stopt. “Ajax maakte zojuist bekend dat Valentijn Driessen voor de rest van zijn leven benoemd is als hoofdtrainer. Ook werd het nieuwe clublogo met een kakkerlak en drie hakenkruisen gepresenteerd. Sjaak Swart heeft in een interview toegegeven altijd fan van FC Utrecht te zijn geweest. En jij hebt vrijkaarten gewonnen voor alle resterende thuiswedstrijden dit seizoen.”

