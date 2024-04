De EK-selectie van Duitsland: dit zijn de spelers die kans maken

Nog een kleine twee maanden en dan is het zover: het EK 2024 in Duitsland. De poule-indelingen zijn inmiddels bekend, het speelschema is af en dus is het nu aan de bondscoaches om knopen door te hakken. Welke 23 (of 26) spelers nemen zij mee naar het eindtoernooi, en wie laten ze thuis? Dat wordt uiterlijk op 7 juni bekend, maar de komende periode zoomt Voetbalzone alvast in op de opties die de bondscoaches van de belangrijkste landen hebben. Met in deze editie: Duitsland.

De Duitsers hebben een aantal moeizame jaren achter de rug. Op de WK’s van 2018 en 2022 wisten ze de groepsfase niet te overleven, en het EK in 2021 eindigde voor Duitsland al in de achtste finales. Daarin was Engeland met 2-0 te sterk.

Inmiddels waait er een nieuwe wind in Duitsland. Joachim Löw is na vijftien jaar vertrokken als bondscoach, en nadat zijn opvolger Hansi Flick het niet wist waar te maken, is sinds eind vorig jaar Julian Nagelsmann de nieuwe bondscoach. Zijn termijn begon nog enigszins teleurstellend, met nederlagen tegen Turkije (2-3) en Oostenrijk (2-0). Tijdens de afgelopen interlandperiode werden er echter wel knappe zeges geboekt door Duitsland: 0-2 tegen Frankrijk, en 2-1 tegen Nederland.

Komende zomer wil de drievoudig Europees kampioen die lijn doortrekken. Op het EK in eigen land treffen de manschappen van Nagelsmann allereerst Schotland, Hongarije en Zwitserland in de poulefase. Welke spelers zullen deel uitmaken van de selectie van Duitsland? Voetbalzone blikt vooruit.

Keepers

Gedurende een periode van meer dan tien jaar was Manuel Neuer de onbetwiste nummer √©√©n onder de Duitse lat. Na het teleurstellend verlopen WK van 2022 brak de doelman echter zijn been tijdens het ski√ęn, en sindsdien keepte hij geen duel meer voor Duitsland. Inmiddels is hij hersteld van de beenbreuk, maar afgelopen interlandperiode haakte hij opnieuw af, deze keer door een spierscheuring.

In het afgelopen jaar stond Marc-André ter Stegen daarom onder de lat bij die Nationalelf, en dat deed hij naar behoren. De verwachting is dat hij komende zomer echter weer genoegen moet nemen met een plek op de bank, daar Nagelsmann er vorige maand op leek te hinten dat Neuer de nummer één blijft.

Ook Fulham-goalie Bernd Leno lijkt een goede kans te hebben om mee te gaan, al mogen ook Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) en Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) nog blijven hopen.

Opties: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham), Manuel Neuer (Bayern M√ľnchen), Marc-Andr√© ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Marc-André ter Stegen lijkt weer genoegen te moeten nemen met een reserverol nu Manuel Neuer hersteld is van blessureleed.

Verdedigers

Duitsland kreeg de afgelopen jaren flink wat kritiek te verwerken na de vroege uitschakeling op de verschillende eindtoernooien, onder meer omdat er sprake zou zijn van een gebrek aan scorend vermogen. Toch zien onze oosterburen er ook verdedigend soms erg kwetsbaar uit.

Met spelers als Antonio R√ľdiger en Joshua Kimmich heeft Nagelsmann weliswaar behoorlijk ervaren spelers tot zijn beschikking, maar kijkend naar de selectie voor de oefeninterlands van vorige maand, overweegt de bondscoach ook een aantal spelers die veel minder ervaren zijn. Bijvoorbeeld linksback Maximilian Mittelst√§dt, die de afgelopen interlandperiode voor het eerst bij de selectie zat, en tegen zowel Frankrijk als Nederland meteen in de basis stond.

Duidelijk is dat een speler als Jonathan Tah - die een geweldig seizoen beleeft met Bayer Leverkusen - als een van de eerste namen op het wedstrijdformulier zou moeten worden gezet. Bekende namen als Mats Hummels, Niklas S√ľle en Nico Schlotterbeck lijken juist veel minder zeker van een plekje in de EK-selectie.

Opties: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern M√ľnchen), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelst√§dt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio R√ľdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas S√ľle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Milan).

Een prachtig seizoen voor Jonathan Tah: landskampioen met Bayer Leverkusen en waarschijnlijk een basisplaats op het EK.

Middenvelders

Toni Kroos is weer beschikbaar voor het Duitse elftal, nadat hij na het EK in 2021 nog had aangegeven zijn interlandcarri√®re te be√ęindigen. Vorige maand tegen Frankrijk speelde hij zijn eerste interland in ruim 2,5 jaar tijd, en al na zeven seconden had hij een assist op zijn naam staan.

Ook bij zijn club Real Madrid is Kroos dit seizoen erg belangrijk, en daarom is de verwachting dat hij op het EK komende zomer kan rekenen op een basisplek. Dat lijkt ook te gelden voor een speler als Ilkay G√ľndogan.

Verder heeft Nagelsmann een luxeprobleem. Op de vleugels speelden tegen Frankrijk en Nederland Florian Wirtz en Jamal Musiala, maar dat had ook te maken met het ontbreken van spelers als Serge Gnabry en Leroy Sané. Als die er komende zomer weer bij zijn, belooft dat een interessante strijd te worden.

Ervaren middenvelders als Julian Brandt en Leon Goretzka zaten er de afgelopen interlandperiode niet bij, dus het is maar de vraag of zij aanwezig zullen zijn op het EK. Bayern M√ľnchen-talent Aleksandar Pavlovic (19) werd juist voor het eerst geselecteerd, maar moest afhaken vanwege ontstoken amandelen.

Opties: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern M√ľnchen), Pascal Gro√ü (Brighton & Hove Albion), Ilkay G√ľndogan (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern M√ľnchen), Aleksandar Pavlovic (Bayern M√ľnchen), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Ilkay G√ľndogan is van grote waarde op het middenveld van Duitsland.

Aanvallers

Duitsland mist de laatste jaren een echte nummer negen van wereldklasse. Met Niclas F√ľllkrug en Thomas M√ľller kan Nagelsmann wel een beroep doen op een echte spits, maar het is de vraag of die twee spelers gaan starten op het EK.

Tijdens de interlands tegen Frankrijk en Nederland stond Kai Havertz namelijk in de spits, en tegen het eerstgenoemde land betaalde hij dat vertrouwen uit met een treffer. Toch zou Havertz ook op andere posities uit de voeten kunnen, bijvoorbeeld als aanvallende middenvelder of als vleugelspeler.

San√© ontbrak tijdens de afgelopen interlandperiode wegens een schorsing, nadat hij rood had gekregen tegen Oostenrijk. Komende zomer is hij er hoogstwaarschijnlijk gewoon weer bij. Of dat ook voor Gnabry geldt valt nog te bezien: hij beleeft een moeizaam seizoen bij Bayern M√ľnchen, en werd in maart niet opgeroepen door Nagelsmann. De laatste weken weet hij echter wel weer steeds regelmatiger het net te vinden voor zijn club.

Opties: Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Jan-Niklas Beste (FC Heidenheim), Chris F√ľhrich (VfB Stuttgart), Niclas F√ľllkrug (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern M√ľnchen), Kai Havertz (Arsenal), Thomas M√ľller (Bayern M√ľnchen), Leroy San√© (Bayern M√ľnchen), Deniz Undav (VfB Stuttgart).

Niclas F√ľllkrug maakte in maart nog de winnende treffer in de oefeninterland tegen Nederland (2-1), en zit komende zomer waarschijnlijk bij de EK-selectie.

Vermoedelijke opstelling

Nagelsmann heeft in het afgelopen half jaar verschillende formaties uitgeprobeerd, maar de verwachting is dat Duitsland op het EK in een 4-2-3-1-formatie zal spelen. Op die manier werd er namelijk ook gestart tegen Frankrijk en Nederland, waarbij in beide wedstrijden dezelfde elf spelers in de basis stonden.

Toch lijken er een paar wijzigingen plaats te vinden in de basiself van de Duitsers. Spelers als Neuer en Sané ontbraken namelijk tijdens de afgelopen interlandperiode, maar zijn er komende zomer naar verwachting wel weer bij. Zij lijken dan ook te mogen rekenen op een basisplek.

Dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van Ter Stegen en Wirtz. Het grootste deel van de basisopstelling van Duitsland lijkt echter overeen te gaan komen met die tegen Frankrijk en Nederland.

Vermoedelijke EK-opstelling Duitsland: Neuer; Kimmich, Tah, R√ľdiger, Mittelst√§dt; Kroos, Andrich; San√©, G√ľndogan, Musiala; Havertz.

Belangrijke afwezigen

Op dit moment zijn er geen kanshebbers voor de Duitse selectie die het EK (dreigen te) missen. Nagelsmann zal hopen dat dit de komende maanden zo blijft, zodat hij alle belangrijke spelers mee kan nemen.