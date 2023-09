De Roon vergaart duizenden likes met knipoog richting Robin van Persie

Vrijdag, 8 september 2023 om 08:36 • Laatste update: 08:37

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Marten de Roon heeft zich donderdagavond tegen Griekenland verzekerd van zijn eerste interlanddoelpunt in het shirt van Oranje. De middenvelder van Atalanta opende na een kwartier spelen de score met een dropkick uit een corner. Aangezien De Roon al sinds 2016 international is, heeft hij liefst zeven jaar moeten wachten op zijn eerste treffer. Dat deert hem niet om de jacht in te zetten op alltime topscorer Robin van Persie (50 goals). "Started my streak to beat Van Persie", aldus De Roon op Twitter. Het antwoord van Van Persie: "Better late than never."