De Roon toont Rotterdams hart en steekt kleine middelvinger op naar Mourinho

Maandag, 24 april 2023 om 23:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:56

Atalanta heeft maandagavond een gevoelige tik uitgedeeld in de strijd om de Champions League-plekken. De blauw-zwarte formatie won met 3-1 van AS Roma, mede dankzij een doelpunt van Teun Koopmeiners. Marten de Roon, die zes jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde, wrijft de nederlaag op social media nog even in bij AS Roma, door een foto van zichzelf met een sleutelhangertje van de Europa League-trofee om zijn middelvinger te posten. "Wanneer je roots in Rotterdam liggen en je AS Roma hebt verslagen", knipoogt De Roon.

Het is een verwijzing van De Roon naar de Conference League-sleutelhanger die José Mourinho 'cadeau' gaf aan NOS-verslaggever Joep Schreuder. De coach van AS Roma vocht de afgelopen weken een soort persoonlijke vete uit met de journalist, die volgens Mourinho al tien maanden huilt vanwege de Conference League-finale van vorig jaar. Toen won Roma met 1-0 van Feyenoord.

When your roots are in Rotterdam and you beat AS Roma. pic.twitter.com/gHVb6CTZjV — Marten de Roon (@Dirono) April 24, 2023

De Roon kon maandag, net als Koopmeiners, rekenen op een basisplek bij Atalanta, terwijl Hans Hateboer nog altijd geblesseerd aan de kant stond. Aan Romeinse zijde ontbraken Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum vanwege blessureleed. De openingstreffer werd gevonden in de 42ste speelminuut, toen Pasalic een voorzet van Duván Zapata met zijn linkervoet verzilverde: 1-0. Het tweede doelpunt viel na rust. Jose Luis Palomino was onfortuinlijk met zijn kopbal van dichtbij, maar uit de rebound stond Toloi op de juiste plek om de 2-0 aan te tekenen. Een minuut nadat Pellegrini de 2-1 verzorgde, sloeg Koopmeiners toe. Uitkomende doelman Rui Patrício blunderde enorm een bal uit zijn handen te laten glippen, waardoor de Nederlandse middenvelder van dichtbij kon afronden: 3-1.