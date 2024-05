‘De Roon teleurstellend afwezig, ja. Voor mij wel meer kans om het EK te halen’

Ryan Gravenberch realiseert zich dat de kans voor hem op EK-deelname is toegenomen, zo vertelt hij in gesprek met ESPN. Maandag werd bekend dat Marten de Roon niet op tijd fit is voor het toernooi, waardoor er een plek vrijkomt op het middenveld.

De Roon raakte twee weken geleden geblesseerd in het duel tussen Atalanta en Juventus om de Coppa Italia. Hij had zelf nog goede hoop om op tijd te worden klaargestoomd voor het EK, maar maandag werd duidelijk dat het eindtoernooi te vroeg komt.

De afwezigheid opent wel weer deuren voor Gravenberch, zo erkent hij zelf voor de camera. “Het is erg teleurstellend voor hem. Ik wens hem een spoedig herstel.”

“Het is een middenvelder minder, en ik ben ook een middenvelder. Voor mij is het misschien wel een grotere kans om erbij te zitten. Zeker. We hebben nu nog een driedaagse stage, dus we gaan het zien”, aldus Gravenberch.

De Roon moest wegens zijn blessure ook de gewonnen Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen aan zich voorbij laten gaan. Atalanta won dat duel met 3-0 dankzij een hattrick van Ademola Lookman.

“Ik kan mij geen week in mijn carrière of leven herinneren die zoveel ups and downs heeft gehad”, schreef De Roon maandag zelf op X. “We verloren de Coppa Italia en ik kon niet spelen in de Europa League-finale, die we wel wonnen.”

“In die laatste euforische stemming heb ik veel tijd doorgebracht met de medische staf: het blijkt dat ik niet deel kan nemen aan het EK”, aldus de middenvelder. "Ik zal hier overheen komen."

