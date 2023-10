De reactie van Gimenez die op koers ligt om op 51 (!) goals uit te komen

Zondag, 8 oktober 2023

Arne Slot wordt na afloop van PEC Zwolle - Feyenoord geconfronteerd met de zogeheten Coen Dillen-index, vernoemd naar de oud-spits van PSV die in het seizoen 1956/57 maar liefst 43 doelpunten maakte. De vraag werd gesteld vanwege het feit dat Feyenoord-spits Santiago Gimenez na acht speelronden al op twaalf treffers staat. Dillen kwam in zijn eerste acht duels slechts tot vier doelpunten, om vervolgens pas echt op stoom te raken en een record te vestigen dat decennia later nog steeds staat.

Gimenez verbrak zondag in Zwolle een stokoud Feyenoord-record van Cor van der Gijp (seizoen 1960/61) en Ove Kindvall (seizoen 1967/68), die namens de Rotterdammers elf keer het net wisten te vinden in de eerste acht speelronden in de Eredivisie.

"De Coen Dillen-index ken ik, want die wordt er bijna elk jaar bijgehaald. En nu dus ook weer, begrijp ik", reageert Slot met geen glimlach op zijn gezicht bij ESPN. "Hij ligt op de moyenne voor 51 doelpunten, dat zijn er acht meer dan Dillen", voegt verslaggever Vincent Schildkamp daaraan toe.

"Nou, ik ben al heel blij dat hij deze goals gemaakt heeft", verwijst Slot naar de dubbelslag van Gimenez in Zwolle. "En ik weet ook van hem dat hij blijft scoren. Maar of hij er zóveel gaat maken, dat weet ik niet." Schildkamp wil weten of hij Gimenez ertoe in staat acht om het record van Dillen te verbreken dit seizoen.

"Phoaw. We hebben elk jaar deze discussie en aan het einde blijkt dan dat niemand het haalt. Dus volgens mij is dat in deze moderne tijd bijna niet meer mogelijk. Maar hij draait geweldig en maakt veel goals. Maar of dat record in deze tijd waarin het voetbal veel dynamischer is dan destijds nog mogelijk is, dat waag ik te betwijfelen."

De topschutter van Feyenoord verschijnt kort daarna ook voor de camera van ESPN. "Ik weet wel wat de Coen Dillen-index is, het is mij al een keer kort uitgelegd", verklaart Gimenez, die te horen krijgt dat hij op koers ligt voor in totaal 51 goals.

"Het zal moeilijk worden om in dit ritme te blijven. Het is bijna onmogelijk om 43 goals te maken in één seizoen. Ik wil gewoon winnen met Feyenoord en dan komt de rest vanzelf wel. Met de hulp van God is alles mogelijk, dus kan het zomaar gebeuren", blijft de Mexicaan hoopvol.