De reactie van Frenkie als Joep Schreuder over Manchester United begint

Frenkie de Jong is nog steeds gelukkig bij FC Barcelona, zo klinkt het in een interview met de NOS. De in 2019 van Ajax overgenomen middenvelder weet aan de andere kant nog niet zeker of de Catalaanse grootmacht zijn eindstation zal zijn als voetballer.

Verslaggever Joep Schreuder wil weten of De Jong als voetballer nu is waar hij wil zijn. "Nee, ik ben nog niet waar ik wil zijn", antwoordt de nuchtere middenvelder. "Ik ben wel bij de club waar ik altijd wilde zijn. Toen ik daar acht jaar geleden over droomde, bijvoorbeeld. Maar nog niet in de zin van prijzen winnen."

"En hoe ik zelf als speler wil zijn. Maar er is nog ruimte voor verbetering. Ik bedoel, als het goed is heb ik nog wat tijd. Maar het liefst zo snel mogelijk", blijft de 26-jarige controleur van Barcelona en het Nederlands elftal positief naar de toekomst kijken.

De Jong weet op welke vlakken hij nog progressie kan boeken. "In de zin van prijzen winnen en inderdaad belangrijk zijn voor de teams waar je in speelt. Daar kan ik zeker nog wat stappen maken. Als voetballer wil je de grootste prijzen winnen en die heb ik nog niet gewonnen. Dus in die zin ben ik zeker nog niet waar ik wil zijn."

De middenvelder veroverde met Ajax de landstitel en TOTO KNVB Beker en kroonde zich ook bij Barcelona tot kampioen en bekerwinnaar. Met de Catalanen veroverde De Jong tevens de Spaanse Supercup. Een Europese prijs en het winnen van een EK of WK met Oranje ontbreekt nog op zijn palmares.

Manchester United

Schreuder wil vervolgens meer weten over de 'altijd sluimerende interesse' van Manchester United en voegt eraan toe dat een andere competitie 'nieuwe impulsen' kan geven. "Klopt mijn veronderstelling, Frenkie de Jong?", wil de verslaggever weten. "Dat kan zeker, er zijn veel mooie competities in de wereld", reageert de middenvelder met een glimlach op zijn gezicht.

"Maar ik moet zeggen dat ik hartstikke tevreden ben bij Barcelona", voegt De Jong er direct aan toe. "Dat zeg je al vijf jaar! Je wordt echt een Busquets op deze manier", haakt Schreuder in met een kwinkslag. "Het is altijd moeilijk te zeggen in het voetbal, maar ik zit hartstikke goed bij Barcelona. Ik heb hier altijd willen zijn", benadrukt de controleur tot slot nog maar eens.

